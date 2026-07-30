Gritos, acusaciones y un cuarto intermedio: fuerte tensión en el juicio por Loan

Una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña estuvo marcada por un intenso enfrentamiento entre el fiscal general y dos abogados defensores, situación que derivó en la interrupción del debate y en la decisión del Tribunal de disponer un cuarto intermedio para evaluar los pasos a seguir.

El episodio se produjo mientras prestaba declaración el exviceintendente de 9 de Julio, quien respondía preguntas relacionadas con una transferencia de una importante suma de dinero realizada desde la Municipalidad hacia la Fundación Lucio Dupuy.

Durante su testimonio, el exfuncionario manifestó su sorpresa por la decisión adoptada por el entonces intendente de destinar esos fondos a dicha organización. Fue precisamente en ese contexto cuando comenzaron las objeciones formuladas por la defensa, dando origen a un intercambio que fue aumentando progresivamente en intensidad.

La discusión terminó alterando el normal desarrollo de la audiencia y obligó a la intervención del presidente del Tribunal para intentar restablecer el orden dentro del proceso judicial.

Objeciones, interrupciones y tensión

Según se informó en la sala, las objeciones planteadas por los abogados defensores derivaron en un intercambio de creciente tensión con el fiscal general. El debate estuvo marcado por gritos e interrupciones, muchas de ellas producidas a través de videollamadas, debido a que no todos los participantes se encontraban presentes físicamente en la sala de audiencias.

En medio del cruce, el representante del Ministerio Público Fiscal expresó su malestar y señaló que el abogado Rodolfo Baqué había vuelto a interrumpir el desarrollo de la audiencia.

"Otra vez logró el objetivo", manifestó el fiscal durante el intercambio.

La respuesta no tardó en llegar. El abogado Martín Leiro, defensor de Alan Cañete, respondió de inmediato: "No me grite, yo lo estoy respetando. El que no está respetando es el señor fiscal".

El clima de la audiencia continuó deteriorándose a medida que se sucedían las intervenciones de las partes.

La intervención del presidente del Tribunal

Frente al aumento de la tensión, el presidente del Tribunal, Fermín Amado Ceroleni, tomó la palabra para intentar ordenar el desarrollo de la audiencia. Dirigiéndose a los abogados defensores, expresó:

"Usted interviene cuando quiere, corta la declaración del testigo; el doctor Baqué también". Sin embargo, Rodolfo Baqué respondió inmediatamente al planteo del magistrado.

"No me mencione. Cuando a usted lo mencionaron, en defensa de su honra, pidió el micrófono. Estoy pidiendo lo mismo que hizo usted, señor presidente. Fui mancillado por el doctor fiscal", retrucó. Ante la continuidad del enfrentamiento y la imposibilidad de restablecer el normal desarrollo del debate, Ceroleni resolvió suspender momentáneamente la audiencia y convocar a un cuarto intermedio.

El objetivo de esa decisión fue determinar qué medidas deberán adoptarse respecto de dos de los defensores de los acusados vinculados a la Fundación Lucio Dupuy antes de reanudar el juicio.

Las críticas del abogado Martín Leiro

Una vez interrumpida la audiencia y ya fuera de la sala, Martín Leiro cuestionó públicamente la manera en que el fiscal Carlos Schaefer desarrolla los interrogatorios.

En declaraciones a TN, afirmó: "Este juicio parece la casa de Gran Hermano". El letrado sostuvo que el representante del Ministerio Público Fiscal formula preguntas que orientan las respuestas de los testigos y defendió el derecho de las defensas a presentar objeciones durante los interrogatorios.

"El fiscal general, que no sabe interrogar, hace preguntas conducentes, va guiando al testigo a una respuesta. Es por eso que está dentro del litigio la posibilidad de objetar", afirmó.

Asimismo, consideró que el conflicto se produjo porque la fiscalía rechaza las intervenciones de los abogados defensores.

"Les está molestando que nosotros hagamos nuestro trabajo", expresó.

Cuestionamientos al Tribunal

Durante sus declaraciones, Leiro también cuestionó la actitud del presidente del Tribunal durante las objeciones formuladas por la defensa. "Cuando objeta el doctor Baqué, el presidente eleva mucho la voz. No queda bien", manifestó.

El abogado también sostuvo que, a su criterio, la acusación está desviando el eje central del proceso judicial. "La fiscalía está sacando el foco de qué pasó con Loan. No está preguntando lo que tiene que preguntar a los testigos clave. Que deje de ver facturitas y empiece a ver qué pasó con Loan", señaló.

Además, advirtió que podría abandonar la representación de su defendido si considera que no puede ejercer plenamente su función. "No es que quiera renunciar, pero me tengo que ir a mi casa y no venir a defender a mi asistido. No tengo intenciones, pero va a llegar un momento en el que, si no puedo ejercer la legítima defensa de mi asistido, tengo que dar un paso al costado y que lo defienda otro", afirmó.

Sobre esa posibilidad agregó: "Es una falta de respeto a mi asistido. Siento que acá no puedo trabajar. Yo objeto y él se enoja porque esa pregunta puede ser perjudicial para mi defendido".

Cuarto intermedio

Tras el incidente registrado durante la declaración del exviceintendente de 9 de Julio, el Tribunal resolvió interrumpir la audiencia y analizar las medidas que adoptará respecto de los defensores involucrados antes de retomar el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña.