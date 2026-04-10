Habló la madre de Ángel, el niño muerto en Comodoro Rivadavia: "Yo no maté a mi hijo"

En medio de la conmoción que atraviesa a Comodoro Rivadavia por la muerte de Ángel, el niño de cuatro años, su madre, Mariela Altamirano, salió públicamente a defenderse de las acusaciones lanzadas por su expareja y padre del menor. "Yo no maté a mi hijo. Lo protegí y lo busqué", sostuvo la mujer, quien además relató con detalle cómo fueron, según su versión, los momentos previos al dramático desenlace.

En declaraciones brindadas a ADN Sur, luego del velorio realizado en la ciudad chubutense, Mariela explicó que aquella mañana se levantaron temprano y decidieron despertar al niño para llevarlo al baño, ya que en el último tiempo "solía dormir mucho".

Según su testimonio, Ángel dormía de corrido desde alrededor de las 23 y no se despertaba durante la noche. Al intentar levantarlo, notaron que la cama estaba mojada porque el pequeño se había orinado mientras dormía. Frente a esa situación, le pidió a su marido que lo bajara de su cama y lo acostara con ella.

La mujer insistió en que en ese momento el niño seguía durmiendo y que incluso podía escucharlo roncar. Sin embargo, minutos después advirtieron un cambio alarmante: Ángel ya no respiraba.

Ante esa situación, Mariela aseguró que comenzó de inmediato a practicarle maniobras de RCP mientras se comunicaba con el servicio de emergencias. Mientras aguardaban la llegada de la ambulancia, ambos salieron desesperados a la calle en busca de ayuda.

Lo envolvieron con una campera

Salieron a pedir auxilio a los vecinos

Una vecina intentó asistirlos con su auto, pero no logró encenderlo

La ambulancia llegó poco después

"Cuando llegaron los médicos él tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno", afirmó.

La autopsia y el dato que cambió la investigación

Mientras la Justicia intenta establecer con precisión qué ocurrió, los primeros resultados de la autopsia incorporaron un dato determinante: Ángel presentaba lesiones en la cabeza.

El niño falleció poco después de ingresar al Hospital Regional en estado crítico, y aunque el informe final aún no fue difundido, el hallazgo preliminar abrió una línea de investigación clave. Este elemento, por su gravedad, obliga a profundizar las hipótesis sobre:

Cómo se produjeron las lesiones internas

Si existió intervención de terceros

En qué momento se originaron los golpes

Cuál fue la secuencia previa a la descompensación

Consultada sobre quién cree que pudo haber provocado esas lesiones, Mariela respondió: "Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene".

En el cierre de su descargo, reforzó su postura: "Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que estén conmigo".

La acusación del padre y el video que analiza la Justicia

La causa tomó aún más dimensión luego de que el padre del niño hablara ante la prensa local tras el velorio y descartara de manera tajante la hipótesis de una muerte natural. "Mi hijo no era un chico enfermo. No tenía problemas en el corazón ni en el pulmón. Estaba sano. ¿Me van a venir a decir que es muerte natural? No, lo mataron", afirmó.

En paralelo, durante las últimas horas se viralizó un video compartido por la actual pareja del padre, en el que se observa a Ángel atravesando una crisis de angustia. En esas imágenes, ante la consulta de si quería ir con su madre, el niño, llorando, repetía que no.

La filmación adquirió fuerte relevancia dentro del expediente y quedó bajo análisis judicial, especialmente después de que trascendiera que ambos progenitores mantenían una conflictiva disputa por la tenencia del menor.

Amenazas, miedo y denuncias por violencia

La tensión alrededor del caso también se trasladó al plano personal y familiar. Mariela aseguró que no asistió al velorio por temor a posibles represalias.

"Me están amenazando a mí y a mi familia, que nos van a ir a prender fuego la casa", denunció. En ese contexto, explicó que su prioridad inmediata es resguardar a su otra hija, una bebé de seis meses. "Tengo que resguardar el bienestar de mi hija. Primero está mi hija", expresó.

En su testimonio, además, apuntó directamente contra su expareja, a quien acusó de haber ejercido violencia de género desde el embarazo. Relató que lo conoció en 2020, cuando se instaló en Comodoro Rivadavia, y que poco tiempo después comenzaron los episodios de violencia. Según su versión, a los seis meses del nacimiento de Ángel, el hombre comenzó a consumir alcohol y drogas, ausentándose durante días y dejando a la familia en una situación de extrema vulnerabilidad.

Mariela describió además un escenario de carencias económicas y control:

Él cobraba y desaparecía por días

Regresaba sin dinero

Ella recorría hospitales y llamaba a conocidos para encontrarlo

Asegura que no la dejaba salir a trabajar

"Yo no podía salir a trabajar en la calle porque él no me dejaba", concluyó.

Con la autopsia final aún pendiente y las declaraciones cruzadas de ambos padres, la muerte de Ángel continúa rodeada de interrogantes. La presencia de lesiones en la cabeza, la disputa por la tenencia, el video viralizado y las denuncias por violencia configuran un cuadro complejo que ahora la Justicia deberá esclarecer en profundidad.