Protección Civil capacitó a más de 1.000 personas en prevención de eventos adversos

Con el objetivo de fortalecer la prevención ante eventos adversos en la provincia, el equipo de la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos, dependiente de la Secretaría de Seguridad, llevó adelante una serie de capacitaciones destinadas a escuelas e instituciones tanto de Capital como del interior.

Las jornadas tuvieron como eje central la preparación y la prevención, con contenidos vinculados con la gestión del riesgo y herramientas destinadas a distintos integrantes de las comunidades educativas e institucionales.

En total, las actividades alcanzaron a 1.070 personas, entre personal municipal, docentes, no docentes y alumnos de distintos niveles. La distribución de los participantes fue la siguiente:

Personal municipal: 110 personas.

Personal docente y no docente de los niveles Inicial, Primario y Secundario: 450 personas.

Nivel Superior, correspondiente a IES: 80 personas.

Alumnos: 430 personas.

Total alcanzado: 1.070 personas.

La amplitud de los sectores involucrados permitió desarrollar las jornadas con diferentes públicos, desde alumnos de distintos niveles educativos hasta trabajadores municipales y docentes y no docentes.

Capacitaciones en escuelas e instituciones

Las actividades se realizaron en distintos establecimientos e instituciones de Capital y del interior provincial. El recorrido incluyó espacios educativos de diferentes niveles y también encuentros específicos con docentes y personal municipal. Entre los lugares donde se desarrollaron las capacitaciones se encuentran el Colegio del Carmen y San José y el Colegio Nacional "Dr. Fidel Mardoqueo Castro".

También se llevaron adelante actividades en la Escuela N° 54 de Villa Las Pirquitas, en el departamento Fray Mamerto Esquiú, y en la Escuela Rivera del Valle, correspondiente al Nivel Inicial. El trabajo alcanzó además al Instituto de Educación Superior "Juan Manuel Chavarría", incorporando de este modo a integrantes del nivel superior dentro del esquema de capacitación.

Las jornadas también incluyeron encuentros específicos con docentes de Fray Mamerto Esquiú y Recreo, en el departamento La Paz, así como con personal municipal del departamento Ancasti. De esta manera, las acciones no quedaron circunscriptas a un único ámbito ni a un solo sector de la comunidad, sino que contemplaron establecimientos educativos, instituciones de nivel superior y personal municipal de distintos departamentos.

Gestión del riesgo y autoprotección

Durante las capacitaciones se abordaron distintos ejes centrales para la gestión del riesgo. Uno de ellos estuvo relacionado con el rol que cumple la Protección Civil ante eventos adversos.

El objetivo fue trabajar sobre las herramientas y conocimientos necesarios para comprender la importancia de la prevención y la respuesta ante situaciones de este tipo. Entre los contenidos desarrollados se incluyeron también las medidas de autoprotección ante sismos, un aspecto que formó parte de las jornadas destinadas a fortalecer la preparación de las comunidades.

La capacitación contempló además la elaboración del Plan de Evacuación Escolar y la asignación de roles. Este eje permitió incorporar dentro del trabajo preventivo la planificación de las acciones que deben contemplarse en el ámbito escolar y la distribución de responsabilidades.

La preparación previa aparece así como uno de los componentes centrales de las actividades desarrolladas por la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos, que llevó estos contenidos a diferentes establecimientos e instituciones de Capital y el interior.

RCP: conocimientos básicos para la respuesta

Otro de los contenidos incorporados a las jornadas fueron las nociones básicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Este eje formó parte de los conocimientos abordados durante las capacitaciones junto con los contenidos vinculados específicamente con la prevención y la gestión del riesgo.

La inclusión de RCP amplió el alcance temático de las jornadas, que no se limitaron a las acciones relacionadas con eventos adversos, sino que también contemplaron conocimientos básicos vinculados con la respuesta ante situaciones que puedan requerir este tipo de intervención.

Así, los participantes recibieron contenidos relacionados con el rol de Protección Civil, las medidas de autoprotección frente a sismos, la planificación de evacuaciones y la asignación de responsabilidades, además de nociones básicas de RCP.

Una capacitación que llegó a distintos sectores

Las cifras informadas permiten dimensionar el alcance de la iniciativa. En total, 1.070 personas participaron de las jornadas, con una composición que incluyó tanto integrantes del sistema educativo como trabajadores municipales.

El grupo más numeroso estuvo conformado por 450 docentes y no docentes de los niveles Inicial, Primario y Secundario. A ellos se sumaron 430 alumnos, mientras que 110 correspondieron a personal municipal y 80 a integrantes del Nivel Superior de los IES.

La distribución de participantes quedó establecida de la siguiente manera:

Participantes de las capacitaciones:

Personal municipal: 110 .

. Docentes y no docentes de Inicial, Primario y Secundario: 450 .

. Nivel Superior, IES: 80 .

. Alumnos: 430 .

. Total: 1.070 personas.

El alcance territorial también incluyó diferentes puntos de la provincia, con actividades en establecimientos de Capital, Villa Las Pirquitas, Fray Mamerto Esquiú, Recreo, La Paz y Ancasti.