Hallaron a Esmeralda: la niña apareció con vida y en buen estado

El final más esperado llegó este jueves en la ciudad de Cosquín. Luego de casi 24 horas de búsqueda ininterrumpida, Esmeralda Marisa Pereyra López fue hallada con vida y en perfecto estado, poniendo fin a una jornada marcada por la tensión, la incertidumbre y un amplio despliegue de recursos.

La niña fue encontrada en un descampado cercano a la Costanera de Cosquín, en una zona que formaba parte de los operativos de rastrillaje. El hallazgo significó un alivio inmediato tanto para las autoridades como para la comunidad, que seguía con atención cada novedad del caso.

El momento del hallazgo

La noticia fue adelantada por el cronista de Cadena 3, Juan Federico, quien detectó el movimiento de un móvil policial en plena zona de búsqueda, lo que permitió inferir que el operativo había dado resultados positivos.

Ese indicio se confirmó minutos después, cuando se oficializó el hallazgo de la niña en el descampado cercano a la Costanera. La rápida circulación de la información generó un cambio inmediato en el clima general, pasando de la preocupación a un alivio generalizado.

Confirmación oficial y primeras medidas

El fiscal General Manuel Delgado confirmó el hallazgo en diálogo con Cadena 3 y brindó detalles sobre los pasos a seguir: "apareció hace minutos, está a resguardo de la fiscalía y se harán los chequeos médicos y los trámites de rigor para ver qué ha sucedido en términos reales con esta chiquita", señaló.

De acuerdo a lo informado, Esmeralda quedó bajo resguardo de la fiscalía, donde se iniciarán los procedimientos correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Entre las primeras acciones previstas se encuentran:

Chequeos médicos para constatar su estado de salud.

Trámites de rigor orientados a esclarecer lo sucedido.

Una detención en el entorno cercano

En paralelo al hallazgo, se confirmó que una persona del entorno familiar de la niña se encuentra detenida. Este dato introduce un elemento central en la investigación, que ahora deberá profundizar en las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior aparición de Esmeralda.

La detención marca una línea de trabajo concreta para la fiscalía, que buscará reconstruir los hechos y determinar responsabilidades.

De la incertidumbre al alivio

El caso de Esmeralda estuvo atravesado por una rápida escalada de preocupación, que derivó en un operativo de gran magnitud y en una fuerte atención pública sobre cada movimiento de las autoridades.

Durante las casi 24 horas que duró la búsqueda, la situación generó un clima de máxima tensión, con la expectativa centrada en la aparición de la menor en condiciones favorables.

El desenlace, con la niña hallada con vida y en perfecto estado, representa el resultado más esperado dentro de un escenario crítico. Sin embargo, la investigación continúa abierta, con el foco puesto en esclarecer qué ocurrió durante ese período.

Una investigación en curso

Con Esmeralda ya localizada y bajo resguardo, el eje del caso se traslada ahora al plano judicial. La fiscalía avanzará en la recolección de información para determinar "qué ha sucedido en términos reales", tal como expresó el fiscal Delgado.

El proceso incluirá:

Evaluaciones médicas.

Análisis de las circunstancias del hallazgo.

Investigación sobre la persona detenida.

De este modo, el caso entra en una nueva etapa, en la que el alivio por la aparición de la niña convive con la necesidad de esclarecer los hechos que derivaron en su desaparición y posterior hallazgo.