Hallaron perfil genético de un familiar de Reymundo Barrionuevo debajo de sus uñas

El cuerpo del jubilado fue encontrado en enero del año 2022 en su vivienda en el sur de la Capital, donde vivía solo, con más de veinte puñaladas. Días después del crimen, uno de sus yernos, Dardo "Peque" Condori fue detenido e imputado por el fiscal Jonathan Felsztyna por el asesinato, cuyo móvil habría sido el robo de dinero del jubilado.

Actualmente, Dardo “Peque” Condorí está alojado en el penal de Miraflores cumpliendo la prisión preventiva.

Sin embargo, este lunes una prueba genética podría dar un giro a la investigación: el ADN de un masculino familiar de Raymundo Barrionuevo fue hallado por la genetista en su mano izquierda, debajo de las uñas de ambas manos y hasta en un guante de látex. La pericia da cuenta que el perfil es coincidente con el ADN del jubilado asesinado, aún cuando se desconoce por el momento el grado de parentesco con la víctima.

El abogado Marcos Gandini, que asiste al único detenido por el homicidio, dio a conocer este mediodía en rueda de prensa el resultado de la pericia genética, explicando "Me han notificado del resultado de la perica genética la que da cuenta que el perfil de ADN encontrado en la víctima es coincidente al suyo, es decir que el homicida es un familiar de Barrionuevo. Es alguien de su linaje, concluye la genetista aún cuando no específico el grado de parentesco".

Gandini explicó además que si bien su asistido, Dardo Condorí está detenido e imputado como coautor en el homicidio, remarcó que insistirá con el beneficio de la libertad entendiendo que no hay pruebas en su contra, tal como lo sostiene desde el inicio de la investigación.

"El ADN encontrado no pertenece a mi asistido. Es del linaje de la propia víctima. Ninguno de los más de veinte cotejos de ADN que se practicaron a lo largo de la investigación fueron coincidentes con el de Condori. Cómo prueba hay solo la imagen de una cámara de seguridad que lo toma supuestamente a mi cliente en las inmediaciones de la casa de la víctima. Pero en esa imagen solo se ve una silueta, de una persona de la altura de Condori".

Ante el resultado de la pericia, indefectiblemente el fiscal deberá investigar a los familiares varones de Reymundo Barrionuevo, entre quienes, según la pericia genética, estaría el homicida.

Según trascendió, de fuentes oficiales las muestras de genéticas analizadas fueron tomadas de la mano izquierda de la víctima, de las uñas de ambas manos y una cuarta muestra fue extraída de un guante de látex. Todos los perfiles genéticos son coincidentes, dice el informe de la genetista, con el ADN de Raymundo Barrionuevo.