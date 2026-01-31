Hallazgo de estupefacientes en seis menores: los detalles del parte médico y judicial

La ciudad bonaerense de Balcarce es actualmente el escenario de una investigación judicial de una gravedad inusitada que ha puesto en vilo a los organismos de protección a la niñez. Tras la detención de un hombre acusado de haber suministrado sustancias ilícitas a sus seis hijos, las autoridades sanitarias y judiciales han comenzado a revelar la complejidad de un cuadro que afecta a víctimas cuyas edades oscilan entre los 2 meses y los 13 años.

El hecho, que se conoció a partir de una denuncia por violencia de género, desnudó una situación de riesgo extremo en el seno de la vivienda familiar.

El reporte del Hospital Municipal y la evolución clínica

El director del Hospital Municipal de la localidad, Javier Reino, fue el encargado de confirmar la contundencia de los hallazgos médicos iniciales que marcaron el rumbo de la causa. Según las precisiones del profesional, los estudios de laboratorio realizados a los seis niños arrojaron resultados positivos tanto para cocaína como para marihuana. A pesar del impacto que estas sustancias tienen en organismos en pleno desarrollo, el médico llevó tranquilidad respecto a la evolución inmediata al señalar que los niños se encuentran bien mientras aguardan las resoluciones de la Justicia.

En las últimas horas, la situación de los menores ha mostrado signos alentadores de mejoría clínica. De acuerdo con la información proporcionada por la agencia Noticias Argentinas, se realizaron nuevas pruebas de seguimiento y tres de los niños ya han comenzado a dar resultados negativos en los test de detección de drogas. No obstante, el protocolo sanitario no se detiene allí, ya que el doctor Reino informó que se han solicitado estudios complementarios exhaustivos que incluyen controles de cardiología infantil y evaluaciones psicológicas para determinar el alcance total del daño sufrido.

Un detalle que ha profundizado la incógnita judicial es que la madre, quien también dio positivo en cocaína, no estaba amamantando a ninguno de los chicos, lo que obliga a la Justicia a determinar el mecanismo exacto por el cual la droga ingresó a los cuerpos.

El operativo judicial y la situación del detenido

El origen de este episodio se remonta a la presentación de la madre de los niños en la Comisaría de la Mujer, donde denunció a su pareja por violencia de género y solicitó una restricción de acercamiento. En ese contexto de desprotección, la mujer manifestó su sospecha de que el hombre la había drogado a ella y que podría haber hecho lo mismo con sus hijos.

Esta alerta motivó la intervención inmediata de la Fiscalía Descentralizada de Balcarce, que ordenó tanto el traslado de los menores al hospital como un allanamiento en la casa familiar. Durante dicho procedimiento, los efectivos policiales lograron secuestrar cocaína y hallar restos de la sustancia directamente sobre una mesada de la propiedad.

Por su parte, el acusado prestó declaración ante la Fiscalía y, según informó el medio local La Vanguardia, negó haber drogado a sus hijos, intentando desviar la responsabilidad al señalar que su pareja posee problemas psiquiátricos. Sin embargo, el fiscal Rodolfo Maure dispuso su detención inmediata y el hombre permanece arrestado en la Unidad Penal Nº15 de Batán.

La causa ha sido caratulada bajo la figura de suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad, un delito de extrema gravedad que prevé penas de entre 6 y 20 años de prisión para quien resulte responsable de tales actos.