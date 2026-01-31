Horror en Miramar: abuso y violencia armada contra una adolescente en la playa

La ciudad de Miramar se encuentra en estado de conmoción tras un gravísimo episodio de violencia ocurrido durante la madrugada del jueves. Una adolescente de 16 años, oriunda del barrio porteño de Recoleta, denunció haber sido víctima de un ataque sexual con acceso carnal en un sector de playa ubicado en la intersección de la Costanera y la calle 33.

El hecho tuvo lugar en las inmediaciones del muelle local, un punto que, según la reconstrucción realizada por las fuentes policiales, el agresor habría elegido con premeditación aprovechando la oscuridad y la escasa circulación de testigos en ese horario.

La secuencia delictiva se inició cuando la joven y un amigo de su misma edad, tras salir de un boliche, decidieron dirigirse hacia la arena. En ese contexto, fueron abordados de manera sorpresiva por un hombre de aproximadamente 30 años que portaba un arma blanca, descripta específicamente como un cuchillo o navaja. Bajo amenazas constantes de muerte, el atacante impidió que los adolescentes pudieran escapar y los obligó a tirarse sobre la arena para reducirlos por completo bajo su dominio. Tras consumar el abuso sexual contra la joven, el agresor inició un forcejeo con el otro adolescente y les sustrajo los teléfonos celulares a ambos con el claro objetivo de incomunicarlos y ganar tiempo para su huida.

Según las investigaciones preliminares coordinadas por la Policía Bonaerense, el delincuente habría arrojado los dispositivos móviles a pocos metros del lugar antes de emprender la huida a pie.

Una vez que el joven que acompañaba a la víctima logró liberarse, buscó auxilio de inmediato entre los transeúntes que circulaban por la zona alta, permitiendo la rápida intervención de una patrulla policial que activó el protocolo de emergencia. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital municipal de Miramar, donde comenzó a recibir atención médica y acompañamiento por parte de un equipo interdisciplinario especializado en víctimas de abuso sexual, incluyendo supervisión psicológica y las intervenciones médicas de rigor.

En el plano judicial, la Fiscalía Descentralizada de la ciudad dispuso medidas inmediatas para avanzar en la identificación y detención del atacante. La investigación se lleva adelante bajo la calificación de abuso sexual con acceso carnal agravado y ya se ha ordenado la declaración testimonial del joven testigo bajo la modalidad de Cámara Gesell debido a su minoría de edad.

En paralelo, los investigadores analizan minuciosamente los registros de las cámaras de seguridad del muelle y las calles aledañas para intentar reconstruir el recorrido del sospechoso. Mientras tanto, el municipio de Miramar ha reforzado la vigilancia en toda la zona costera y ha realizado un pedido público de colaboración a la comunidad para aportar cualquier dato que contribuya a la captura del agresor, mientras la adolescente permanece bajo contención profesional junto a su familia.