Hombre de 59 años fue detenido por tocamientos impúdicos a una adolescente

Un procedimiento realizado por efectivos policiales en el centro de la Capital culminó con la aprehensión de un hombre de 59 años, señalado como presunto autor de un hecho que tuvo como víctima a una adolescente. La intervención se produjo luego de un requerimiento efectuado al Sistema de Atención de Emergencias SAE-911, que alertó sobre una situación ocurrida en una de las zonas más transitadas del casco céntrico de la ciudad.

A partir de esa comunicación, numerarios de la Comisaría Primera se dirigieron hasta calle Sarmiento, en el tramo comprendido entre las calles San Martín y República, donde tomaron intervención en el episodio denunciado y llevaron adelante las actuaciones correspondientes.

El procedimiento permitió la rápida identificación y posterior aprehensión del hombre señalado como supuesto responsable del hecho. Según la información proporcionada por las autoridades, la actuación policial se inició tras la recepción de un requerimiento realizado al SAE-911.

Los efectivos acudieron al lugar indicado y, una vez allí, procedieron a verificar las circunstancias denunciadas. De acuerdo con los datos difundidos, el hombre de 59 años habría intentado realizar tocamientos impúdicos a una adolescente, situación que motivó la inmediata intervención policial.

La aprehensión del sospechoso

Tras tomar conocimiento de lo sucedido y realizar las actuaciones correspondientes en el lugar, los efectivos concretaron la aprehensión del presunto autor. El hombre fue reducido y posteriormente trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado mientras avanzan las actuaciones judiciales vinculadas al caso.

La medida fue adoptada en el marco de la intervención realizada por la Comisaría Primera y con el objetivo de poner al sospechoso a disposición de la Justicia para que se determine su eventual responsabilidad en los hechos investigados.

Estas acciones forman parte del protocolo de actuación previsto ante denuncias o situaciones que requieran una intervención inmediata de las fuerzas de seguridad.

Intervención de la Fiscalía

Una vez concretada la aprehensión, el hombre quedó alojado en la dependencia policial correspondiente y a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Será ese organismo judicial el encargado de analizar las actuaciones labradas por los efectivos policiales y definir las medidas procesales que correspondan en el marco de la investigación. La participación de la Fiscalía resulta fundamental para determinar las circunstancias del hecho denunciado y avanzar con los procedimientos previstos por la legislación vigente.

Mientras tanto, las actuaciones continúan bajo la órbita judicial correspondiente.

La denuncia de los progenitores de la adolescente

De acuerdo con la información oficial difundida sobre el procedimiento, los policías invitaron a los progenitores de la adolescente damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente.

La formalización de la denuncia constituye una instancia clave dentro del proceso judicial, ya que permite incorporar oficialmente el hecho a la investigación y aportar los elementos necesarios para el avance de las actuaciones. A partir de esa presentación, la Justicia podrá contar con mayores elementos para analizar lo sucedido y determinar las medidas que resulten pertinentes en el marco de la causa.

Un hecho bajo investigación judicial

El episodio ocurrido en calle Sarmiento, entre San Martín y República, derivó en la aprehensión de un hombre de 59 años señalado como presunto autor de un intento de tocamientos impúdicos a una adolescente.

La rápida intervención del personal de la Comisaría Primera, tras un requerimiento efectuado al SAE-911, permitió concretar la detención preventiva del sospechoso y ponerlo a disposición de la Justicia.

Mientras la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este avanza con las actuaciones correspondientes, la causa continuará su curso con la incorporación de la denuncia penal y la evaluación de los elementos reunidos durante el procedimiento, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho denunciado.