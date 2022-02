Horror en Córdoba: Un hombre entró a una dietética e intentó abusar sexualmente a la dueña

Un hombre ingresó a una dietética haciéndose pasar por un cliente e intentó abusar sexualmente de la dueña del local, que está ubicado en pleno centro de la ciudad de Alta Gracia, Córdoba. Las cámaras de seguridad registraron el momento, en tanto que la policía local logró detener al abusador.

Según el relato de la víctima, el hombre fue al local, no compró nada y regresó una hora más tarde: “Noté una actitud sospechosa, no sé por qué, pero no lo perdí de vista mientras atendía a otros clientes porque observaba todo el local. Cuando fue su turno, intenté atenderlo lo más rápido posible para que se vaya”.

Evelina, la propietaria del comercio, aseguró que “cuando ya no había más clientes, ingresó directo al mostrador y vio que la puerta del depósito de atrás estaba abierta. Entonces pidió algo de ahí adentro. Ni siquiera sabía qué pedía, solamente quería que entre al depósito”.

Un hombre intentó abusar sexualmente de la dueña de una dietética mientras lo estaba atendiendo (Foto: ElDoce.tv).

“Lo noté nervioso y titubeante, y ahí reforcé mis sospechas del principio”, agregó Evelina, quien le mostró que el producto que quería estaba en un estante de adelante. En ese momento, el acosador se dio cuenta de que no lograría su cometido, entonces le pidió “un kilo de harina”.

Ante esto, la mujer se dirigió hacia la estantería donde estaba lo que le había solicitado. Mientras intentaba preparar la bolsa, el hombre se le abalanzó, la tomó de la cintura con un brazo y del cuello con el otro.

La propietaria de la dietética relató: “Me decía que me calle y que fuera al depósito. Yo atiné a morderlo. Empecé a gritar y a levantar los brazos para que alguien me viera desde afuera”.

Por los gritos, el hombre la soltó y ella salió corriendo detrás de él. Sin embargo, huyó rápidamente del lugar. “Nunca quiso robar”, aclaró la dueña de la dietética, ubicada en la calle Belgrano al 506.

La mujer realizó la denuncia en la comisaría y presentó como prueba el video de la cámara de seguridad. Por este motivo, la policía logró detener al abusador, que ahora enfrentará un proceso penal.