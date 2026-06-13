Horror: rescataron a un jubilado de 84 años al que obligaban a mendigar y le quitaban la jubilación

Un hombre de 84 años fue rescatado en el barrio porteño de Mataderos tras permanecer durante meses sometido a una situación de explotación extrema. Según determinó la investigación judicial, una banda lo obligaba a pedir dinero en la vía pública y se apropiaba tanto de lo recaudado como de los haberes de su jubilación.

El caso salió a la luz gracias a una denuncia anónima y culminó con el procesamiento con prisión preventiva de tres personas acusadas de explotar al adulto mayor para obtener beneficios económicos.

La medida fue dictada por el juez federal Julián Ercolini, a partir de una investigación impulsada por el fiscal Eduardo Taiano. En su resolución, el magistrado sostuvo que los imputados trataron a la víctima "como si fuera un mero objeto de uso" para obtener ganancias.

Una explotación sistemática

La investigación estableció que el hombre, conocido como "Cacho", fue sometido entre marzo y mayo de este año a un esquema de explotación que combinaba la mendicidad forzada con la apropiación de sus ingresos previsionales.

De acuerdo con la causa, los acusados —una mujer de 39 años y dos hombres de 64 y 65 años— obligaban diariamente al jubilado a ubicarse en la esquina de Tapalqué y Murguiondo para pedir dinero durante varias horas.

Los investigadores determinaron que los imputados controlaban de cerca cada movimiento de la víctima y retiraban de manera inmediata el dinero que conseguía reunir en la vía pública.

Además, le habrían quitado el Documento Nacional de Identidad y la tarjeta de débito para administrar y retirar la totalidad de su jubilación, aprovechándose de su delicada situación física y económica.

El rescate y el hallazgo de una vivienda en condiciones extremas

La denuncia fue recibida a través de la línea 145 de la Coordinación Nacional de Rescate, que alertó sobre una posible situación de reducción a la servidumbre.

A partir de esa información intervino la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que presentó la denuncia correspondiente ante la Justicia Federal.

Posteriormente, efectivos del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Tapalqué.

Según consta en el expediente, el jubilado fue encontrado en una habitación ubicada en la parte trasera del inmueble, rodeado de residuos, excrementos y orina, en un contexto que los investigadores calificaron como extremadamente precario.

Durante el procedimiento también fueron secuestradas tarjetas bancarias pertenecientes a la víctima que se encontraban en poder de uno de los sospechosos.

Procesamiento y embargo millonario

Si bien el hombre manifestó inicialmente que se encontraba bien, los informes psicológicos y ambientales incorporados a la causa concluyeron que atravesaba una situación de sometimiento, aislamiento y vulnerabilidad que afectaba seriamente su capacidad de decisión.

Con las pruebas reunidas, el juez Ercolini procesó a los tres acusados por el delito de trata de personas agravado por abuso de una situación de vulnerabilidad, por la edad de la víctima —mayor de 70 años— y por la participación de múltiples personas.

Además de ordenar la prisión preventiva inmediata de los imputados, la Justicia dispuso un embargo de 20 millones de pesos para cada uno de ellos y estableció una medida cautelar sobre la vivienda donde permanecía el jubilado, con el objetivo de garantizar la protección habitacional de la víctima.

El caso volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad que pueden atravesar muchos adultos mayores y la importancia de las denuncias para detectar situaciones de explotación y violencia, una problemática que también genera preocupación en distintas provincias del país, entre ellas Catamarca.