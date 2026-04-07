Horror en San Cristóbal: cómo opera la comunidad digital que glorifica las masacres escolares

Cuando la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe secuestró los dispositivos electrónicos de Gino C., el adolescente que el lunes 30 de marzo ingresó al patio de la Escuela Normal N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal y disparó con una escopeta 12/70 que había tomado del ropero de su abuelo, lo hallado en esas pantallas coincidía con una advertencia previa del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Ese antecedente había quedado plasmado en un documento reservado elaborado por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional, dependiente de la Procuración General de la Nación, fechado en abril de 2026 y titulado "Análisis sobre la ideología True Crime Community (TCC)".

El informe relevaba en la Argentina siete hechos de violencia extrema asociados a este fenómeno ocurridos en escuelas. Lo que entonces era una advertencia, con el caso de San Cristóbal adquirió una dimensión inmediata: el texto fue remitido el fin de semana a los fiscales que investigan el tiroteo en el que murió Ian Cabrera, de 13 años, y resultaron heridos ocho estudiantes, dos de ellos de suma gravedad.

Qué es la True Crime Community

El documento define a la True Crime Community (TCC) como una "subcultura digital descentralizada y trasnacional" que funciona a través de la circulación de simbología, narrativas y referencias compartidas, todas vinculadas con ataques de violencia extrema, especialmente tiroteos masivos en escuelas.

El elemento aglutinador no es una doctrina política, sino una serie de prácticas centradas en:

La glorificación de los agresores

La estetización de la violencia

La reinterpretación de crímenes famosos

La construcción de comunidades digitales cerradas

Los dispositivos de Gino C. mostraron su participación en Discord, donde compartía material ligado a la masacre de Columbine, perpetrada el 20 de abril de 1999 por Eric Harris y Dylan Klebold. Según el informe, ese episodio constituye para la TCC un hito fundacional, una referencia mítica sobre la que se articula gran parte de esta subcultura.

La dimensión de la investigación

La causa avanzó rápidamente más allá del autor material. Durante el fin de semana fue detenido en Sunchales un adolescente de 16 años, acusado de haber difundido un mensaje viral en el que anunciaba un tiroteo en escuelas de Rafaela. En su domicilio encontraron un revólver cargado, listo para ser disparado.

Siete días después del ataque, la PDI detuvo a un tercer adolescente, interceptado en la ruta nacional 11, a la altura de Nelson, mientras viajaba junto a sus padres. Quedó detenido bajo la figura de encubrimiento, ya que la investigación indica que tenía conocimiento previo del plan y no lo denunció.

El director provincial de Investigaciones Criminales de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, precisó que la aprehensión fue el resultado de "24 horas de vigilancia y seguimiento en las rutas 11 y 4". En el operativo intervino además la Policía Federal Argentina, a través del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA).

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, sostuvo que se trata de una situación que "trasciende las fronteras de la provincia de Santa Fe", en referencia a la posible existencia de una red internacional.

El gobernador Maximiliano Pullaro también tomó intervención y se comunicó con la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva para analizar el caso.

Los cuatro niveles de participación

El informe de la SAIT, basado en un estudio publicado en febrero de 2026 por Peter Smith, Cat Cadenhead y Clara Broekaert en el CTC Sentinel de West Point, distingue cuatro niveles de participación dentro de la TCC.

Consumidor pasivo: observa contenidos por curiosidad criminológica.

observa contenidos por curiosidad criminológica. Nivel de admiración: comparte manifiestos, imita estéticas y viraliza ataques.

comparte manifiestos, imita estéticas y viraliza ataques. Subcomunidades radicalizadas: espacios en Discord o Telegram donde se celebra la violencia e incluso se incentiva a actuar.

espacios en Discord o Telegram donde se celebra la violencia e incluso se incentiva a actuar. Planificación activa: instancia donde se diseñan ataques, se redactan manifiestos y se busca "dejar huella".

Todo indica que el grupo en el que participaba Gino C. se movía entre el segundo y el tercer nivel, con mensajes previos al ataque conocidos al menos por otro integrante.

El "efecto copycat" y el contagio de la violencia

Uno de los puntos centrales del informe es el "efecto copycat", definido como la dinámica mediante la cual un ataque exitoso se convierte en inspiración para otros.

Tras la masacre de San Cristóbal, comenzaron a circular mensajes en redes que convocaban a ejecutar un "plan B", en alusión al ataque de Gino C., al que identificaban como el "plan A".

La secuencia posterior reforzó la preocupación:

El 31 de marzo , tres alumnos de una escuela técnica ingresaron con un cuchillo táctico, una hoja de 15 centímetros y un hacha pequeña

, tres alumnos de una escuela técnica ingresaron con Cinco días después fue detenido el adolescente de Sunchales por amenazas contra escuelas de Rafaela

Ese mismo lunes al mediodía, la policía detectó que un chico intentaba entrar a la Escuela Alberdi de Rafaela con un revólver de aire comprimido en la mochila

La SAIT advierte que la TCC se vuelve un fenómeno autosostenible, alimentado por un ciclo de imitación y radicalización.

Detección temprana y límites penales

El perfil descripto en el informe coincide con los adolescentes involucrados: una franja etaria predominante de 13 a 20 años, con antecedentes de aislamiento social, victimización o dificultades de integración.

Entre los indicadores más urgentes para la prevención, el documento identifica:

Fantasías explícitas de perpetrar ataques

Referencias a superar hechos previos

Listas de objetivos

Escritura de manifiestos

Mensajes de despedida o testamento digital

La conclusión del documento es categórica: la TCC no constituye una organización formal ni una ideología estructurada, por lo que las herramientas penales tradicionales tienen una aplicación limitada.

La respuesta, subraya el texto, pasa por la detección temprana de procesos de radicalización individual y por la identificación de dinámicas de imitación de la violencia, un enfoque que el caso San Cristóbal convirtió en una urgencia concreta.