Horror en Santa Fe: un alumno entró armado a la escuela y mató a un compañero

La localidad santafesina de San Cristóbal, un pueblo de 15.000 habitantes, amaneció atravesada por una escena de extrema violencia que conmocionó a toda la comunidad educativa. Un alumno de entre 15 y 16 años ingresó armado a la Escuela Superior N°40 "Mariano Moreno" y, en medio del patio interno donde se disponían a realizar el izamiento de la bandera, sacó una escopeta de su mochila y comenzó a disparar contra sus compañeros.

Como consecuencia del ataque, un estudiante de 13 años murió en el lugar, mientras que otros dos alumnos resultaron heridos por los perdigones y debieron ser trasladados al hospital local para recibir atención médica. El atacante fue reducido tras la intervención policial y posteriormente trasladado bajo custodia.

El ataque en pleno inicio de la jornada escolar

El dramático episodio se produjo este lunes por la mañana, poco después del ingreso de los estudiantes al establecimiento ubicado sobre calle J. M. Bullo al 1402, en San Cristóbal. Según la información preliminar, la comunidad escolar se encontraba reunida en el patio interno, a la espera del acto de izamiento, cuando el adolescente extrajo el arma desde el interior de su mochila.

La secuencia fue tan repentina como brutal. Las primeras pericias indican que el menor habría llevado la escopeta oculta entre sus pertenencias, sin que hasta el momento se haya podido establecer a quién pertenece el arma ni cómo logró ingresarla al colegio.

🚨 URGENTE | AHORA EN SANTA FE



Horror en San Cristóbal: un alumno ingresó armado a una escuela y un compañero perdió la vida producto de los disparos.



Un estremecedor hecho de violencia ocurrió este lunes en la ciudad de San Cristóbal, donde un estudiante entró armado a un... pic.twitter.com/B562YhCyTc — +Contenidos.Net (@ContenidosN) March 30, 2026

Una comunidad educativa en shock

Tras el ataque, las clases fueron suspendidas y el establecimiento fue evacuado mientras se desplegaba un importante operativo policial y sanitario. En medio de la desesperación, una persona que se encontraba dentro de la institución logró grabar el momento de los disparos. En la filmación, según se informó, se escuchan las detonaciones y los gritos desesperados de los adolescentes que intentaban resguardarse.

La dimensión del episodio generó una inmediata conmoción en San Cristóbal, donde el colegio ocupa un rol central dentro de la vida educativa de la ciudad.

Las primeras precisiones oficiales

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, confirmó que el agresor es alumno del propio establecimiento y que tendría entre 15 y 16 años.

Según las primeras reconstrucciones, el joven aprovechó el momento del acto escolar para ejecutar el ataque, una circunstancia que ahora forma parte del eje central de la investigación judicial.

Muñoz aportó además un dato que profundiza el desconcierto en torno al caso al señalar: "Los docentes decían que era buen alumno".

La investigación: cómo ingresó el arma

Uno de los interrogantes centrales que ahora intenta resolver la Justicia pasa por determinar cómo el adolescente logró ingresar la escopeta al establecimiento sin ser detectado.

Las primeras pericias ya establecieron que el arma fue trasladada dentro de la mochila, pero aún no se conoce:

La procedencia del arma

Quién era su propietario

Si hubo planificación previa

Cómo evitó controles internos

Qué motivó el ataque

Esos elementos serán determinantes para comprender el contexto del hecho y establecer eventuales responsabilidades adicionales.

Un caso que golpea a San Cristóbal

La muerte del estudiante de 13 años y las heridas sufridas por otros dos compañeros dejan a San Cristóbal frente a una de las jornadas más dolorosas de su historia reciente. El episodio no solo impactó dentro del colegio, sino que sacudió a toda una localidad pequeña, donde la cercanía entre familias, alumnos y docentes multiplica la dimensión del drama.

Mientras la investigación avanza sobre el origen del arma y la mecánica exacta del ataque, la ciudad permanece sumida en la conmoción por un hecho que irrumpió en el corazón mismo de la rutina escolar y dejó una marca profunda en la comunidad educativa santafesina.