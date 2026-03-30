Horror en Santa Fe: quién es el tirador y cómo hizo para entrar con una escopeta

La tragedia se desató en la ciudad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, dentro de la Escuela Normal Superior N°40 "Mariano Moreno", ubicada en el departamento homónimo. Eran cerca de las 7.15, cuando la comunidad educativa se preparaba para iniciar la jornada escolar y el establecimiento se transformó en escenario de un ataque letal.

En ese momento, uno de los estudiantes, de entre 15 y 16 años, sacó una escopeta que había logrado ingresar oculta y comenzó a disparar contra sus compañeros. Según una de las versiones recogidas en el lugar, el arma habría sido escondida dentro de un estuche de guitarra; otra línea mencionada por funcionarios locales sostiene que la llevaba en la mochila. Ambos puntos forman parte de lo que ahora analiza la Justicia para reconstruir la mecánica del ingreso del arma al colegio.

#Viral "SE REÍA Y DECÍA QUE QUERÍA MATAR A TODA LA ESCUELA"



Escalofriante audio de uno de los estudiantes de la escuela del horror en la ciudad de San Cristóbal, #SantaFe, donde un alumno entró armado con una escopeta, mató a un menor de 12 e hirió al menos a cinco personas más. pic.twitter.com/4OG3yw1YKv — Líneas de Noticias (@LineasNoticias) March 30, 2026

Una víctima fatal y dos alumnos heridos

La consecuencia del ataque fue devastadora. Un chico de apenas 13 años recibió el impacto de uno de los proyectiles y murió en el lugar, mientras que otros dos alumnos resultaron heridos y debieron ser trasladados para recibir atención médica. Uno de ellos fue derivado en "código rojo", en un cuadro de extrema gravedad según los primeros reportes.

El episodio ocurrió en el patio interno, en el instante en que los estudiantes aguardaban el comienzo de las actividades escolares. El ataque desató escenas de desesperación, corridas y pedidos de auxilio en medio del desconcierto generalizado.

El relato de los testigos y la huida desesperada

Entre los testimonios que comenzaron a surgir tras el hecho, Manuel, padre de una de las alumnas, relató que su hija estaba por ingresar cuando se escucharon los disparos.

Según detalló en diálogo con Tempraneros (TN), le indicaron que el agresor entró con el arma en un estuche de guitarra, la cargó dentro de la escuela y comenzó a disparar.

También describió la escena posterior al ataque y cómo los estudiantes buscaron resguardo en medio del caos. Muchos alumnos salieron corriendo del colegio, varios se refugiaron en casas cercanas y otros buscaron protección en la entrada de viviendas de la zona.

El propio Manuel señaló que vive a la vuelta de la escuela y que numerosos chicos llegaron hasta su casa buscando refugio "en medio del descontrol total". Además, aportó una mirada desde su vínculo con la institución: indicó que a veces es docente en esa escuela, conoce la realidad del establecimiento y remarcó que nadie podía imaginar una situación de este tipo.

Quién es el atacante y qué se investiga

De acuerdo con lo informado por Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, el agresor "tendría entre 15 y 16 años". El funcionario confirmó que el ataque ocurrió mientras la comunidad educativa se preparaba para iniciar la jornada y que el adolescente extrajo el arma en el patio interno.

Con el joven ya detenido, la investigación judicial avanza para determinar:

Cómo logró ingresar la escopeta al establecimiento

Si el arma fue transportada en mochila o estuche

Qué motivó el ataque

Cuál fue la secuencia exacta de disparos

Por estas horas, la ciudad de San Cristóbal continúa paralizada por una tragedia que golpeó de lleno a la comunidad educativa y dejó abiertas preguntas centrales sobre el ingreso del arma, la seguridad escolar y el motivo detrás de un ataque tan brutal.