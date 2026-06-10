Hospitalizaron a una joven tras un fuerte choque en Catamarca

Pasado el mediodía de hoy, a las 12:10, se produjo un siniestro vial en la intersección de las calles Gral. Roca y Gral. Navarro, cuando una motocicleta Gilera Smash negra de 110 cc, conducida por María Victoria Agüero Romero (28), colisionó con un automóvil Citroen C3 negro, al mando de María Isabel Carrizo (45).

Según los reportes preliminares, las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación, mientras los peritos y las autoridades tratan de establecer cómo ocurrió la colisión entre ambos vehículos. La dinámica exacta del impacto no ha sido confirmada, dejando abiertas varias hipótesis sobre maniobras de tránsito o factores externos en la zona.

Asistencia inmediata y traslado hospitalario

Tras el impacto, María Victoria Agüero Romero recibió asistencia inmediata de facultativos médicos del SAME en el lugar. Debido a la naturaleza de las lesiones y como medida preventiva, los profesionales decidieron trasladarla al Hospital San Juan Bautista, donde se evaluará su estado de salud y se continuarán con los tratamientos necesarios.

El procedimiento de atención médica siguió los protocolos de urgencia habituales en accidentes viales de esta naturaleza, priorizando la seguridad y estabilidad del paciente antes de su traslado. La intervención rápida del equipo sanitario fue clave para garantizar una respuesta adecuada ante un siniestro con riesgo potencial elevado.

Intervención policial y pericial

En paralelo, numerarios de la Comisaría Quinta acudieron al lugar del accidente para asegurar la zona y controlar el tránsito, evitando que el incidente generara complicaciones adicionales en el flujo vehicular.

Asimismo, peritos de la Dirección General de Criminalística de la Policía de la Provincia realizaron un levantamiento detallado de evidencias, incluyendo mediciones, fotografías y la documentación de daños materiales. Este procedimiento es fundamental para reconstruir la mecánica del choque y determinar responsabilidades.

La Unidad Judicial N° 5 también intervino a través de sus sumariantes, quienes labraron las actuaciones correspondientes. Estas actuaciones comprenden la recolección de declaraciones de los involucrados y testigos, la identificación de vehículos y documentos de tránsito, así como el registro oficial del hecho dentro de los archivos judiciales.