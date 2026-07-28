La Justicia le negó la libertad asistida a Enrique Aybar

La Justicia rechazó el pedido de libertad asistida presentado por el exintendente de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, quien actualmente cumple una condena de seis años de prisión por abuso sexual de un adolescente de 15 años. La pena impuesta tiene previsto finalizar en diciembre de este año.

La decisión fue adoptada por el Juzgado de Ejecución Penal N° 1, a cargo de la jueza Isabel Cabanillas, quien resolvió no hacer lugar al planteo formulado por la defensa del condenado para acceder al beneficio. La información fue confirmada por el abogado querellante Sebastián Ibáñez, quien indicó que el tribunal notificó recientemente la resolución.

"El día de ayer se nos notificó que el juzgado finalmente le denegó el pedido de libertad asistida que había interpuesto Enrique Aybar", señaló el letrado al confirmar el rechazo del planteo.

Los antecedentes de pedidos rechazados

De acuerdo con lo expresado por Ibáñez, no se trata del primer intento del exjefe comunal por acceder a beneficios durante el cumplimiento de su condena. El abogado recordó que Aybar ya había solicitado en dos oportunidades el beneficio de las salidas transitorias, aunque ambos planteos fueron rechazados por la Justicia.

Según explicó, uno de los elementos centrales considerados en esas resoluciones y también en el reciente rechazo de la libertad asistida fueron las pericias psicológicas realizadas por el Cuerpo Interdisciplinario Forense.

Los informes concluyeron que el condenado no modificó los rasgos de personalidad vinculados a los delitos por los cuales fue condenado, que no evidencia arrepentimiento y que continúa justificando su conducta. Ibáñez resumió esas conclusiones al afirmar: "Las pericias arrojaron que no ha mejorado en nada su personalidad pederástica y que sigue justificando el delito que cometió".

El último informe psicológico

Durante sus declaraciones, el abogado querellante sostuvo que el último informe psicológico incorporado al expediente profundizó las conclusiones ya obtenidas en evaluaciones anteriores.

Según indicó, la perito determinó que Enrique Aybar presenta una "anestesia emocional", concepto que fue explicado como una incapacidad para empatizar con el sufrimiento de otras personas. En ese contexto, Ibáñez manifestó que el informe también evaluó el nivel de riesgo que implicaría una eventual recuperación de la libertad por parte del condenado.

"La perito sostiene que reviste peligrosidad en caso de ser puesto en libertad, especialmente para mujeres, niñas y adolescentes", afirmó el abogado.

Estas conclusiones integran los elementos valorados por el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 al momento de resolver el pedido de libertad asistida.

Una nueva causa penal

Además de los informes psicológicos, Sebastián Ibáñez reveló que otro de los fundamentos considerados para rechazar el beneficio fue la existencia de una nueva investigación penal contra Enrique Aybar.

De acuerdo con lo informado, se trata de una denuncia presentada por una mujer, quien lo acusa por un presunto abuso sexual con acceso carnal.

Según explicó el querellante, el hecho denunciado habría ocurrido días antes del episodio por el que Aybar fue condenado en 2020. El letrado sostuvo que la causa no prescribió, ya que la condena anterior interrumpió los plazos legales, permitiendo que la investigación continuara su curso.

Asimismo, indicó que el expediente ya cuenta con distintos elementos incorporados durante la etapa investigativa. Entre las actuaciones mencionadas se encuentran:

La declaración de la víctima.

Pericias psicológicas.

Otros elementos probatorios que permiten avanzar con la imputación.

"Ya existe prueba producida, declaración de la víctima, pericias psicológicas y otros elementos que permiten avanzar con la imputación", expresó el abogado.