Narcomenudeo en Catamarca: secuestran más de $23 millones, marihuana y vehículos

La Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia llevó adelante una serie de importantes procedimientos contra el narcomenudeo en distintos puntos del Valle Central y del interior provincial, logrando el secuestro de una importante suma de dinero en efectivo, moneda extranjera, sustancias estupefacientes, vehículos y otros elementos vinculados a la investigación, además de concretar la detención de dos personas.

Uno de los principales procedimientos se desarrolló en el barrio El Hueco, de la localidad de San Antonio, departamento Fray Mamerto Esquiú, donde efectivos especializados materializaron allanamientos ordenados en el marco de la investigación.

Durante las medidas judiciales, el personal policial incautó una importante cantidad de elementos que quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Entre los elementos secuestrados se encuentran:

Un automóvil Volkswagen Nivus.

Una motocicleta Honda Tornado.

23.300.000 pesos en efectivo.

14.400 dólares estadounidenses.

11 plantines de la variedad Cannabis Sativa que estaban siendo cultivados.

Una balanza digital tipo gramera con baterías de alimentación en funcionamiento.

3,059 kilogramos de marihuana.

Un teléfono celular iPhone.

34 semillas de marihuana.

Como resultado del procedimiento, los efectivos procedieron además a la detención de un hombre mayor de edad, quien quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

Controles sobre la Ruta Nacional 38

En forma paralela, personal de la División Canes Antinarcóticos desarrolló controles vehiculares e identificación de personas sobre la Ruta Nacional Nº 38, a la altura del puesto de control de Nueva Coneta, en el departamento Capayán.

Durante uno de los controles, los efectivos inspeccionaron un colectivo y revisaron la bodega de equipajes. En ese procedimiento intervino Laika, una can especialmente adiestrada para la detección de sustancias estupefacientes, que realizó una marcación activa sobre una caja de cartón.

Al abrir el paquete señalado por el animal, los policías encontraron envoltorios de plástico que contenían una sustancia herbácea. Posteriormente, la sustancia fue sometida a la correspondiente prueba de campo, cuyo resultado indicó que se trataría de 74,1 gramos de marihuana, procediéndose al secuestro del material hallado.

Otra intervención con el can Apolo

Los controles preventivos continuaron sobre la misma ruta y permitieron interceptar un furgón Mercedes Benz Sprinter. En el vehículo se desplazaba un joven de 22 años, quien fue sometido al procedimiento de control dispuesto por el personal policial.

En esta oportunidad intervino Apolo, otro de los canes especializados en la detección de estupefacientes, que realizó una marcación activa sobre una mochila transportada en el vehículo.

Como consecuencia de esa señalización, los efectivos inspeccionaron el equipaje y encontraron marihuana, procediendo al secuestro de la sustancia conforme a las directivas judiciales vigentes.

Procedimiento en Santa María

Los operativos también alcanzaron al departamento Santa María, donde efectivos del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Santa María) trabajaron en conjunto con personal de la Comisaría Departamental Santa María.

En ese procedimiento, los policías concretaron la detención de un joven de 22 años y realizaron el secuestro de diversos elementos considerados de interés para la investigación. Entre los bienes incautados figuran:

Cuatro teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.

Un automóvil Volkswagen Gol.

118,4 gramos de marihuana.

Con esta intervención quedó concretada la segunda detención informada en el marco de los procedimientos desarrollados en distintos puntos de la provincia.

Todo quedó a disposición del Juzgado Federal

Una vez concluidas las distintas actuaciones, tanto las personas detenidas como los elementos secuestrados fueron puestos a disposición del Juzgado Federal, organismo que impartió las directivas correspondientes para la continuidad de las actuaciones judiciales.

Los procedimientos desarrollados permitieron reunir una importante cantidad de elementos vinculados con las investigaciones por presuntas infracciones a la legislación vigente en materia de estupefacientes.

En el operativo realizado en San Antonio, departamento Fray Mamerto Esquiú, se logró el secuestro de dinero en moneda nacional y extranjera, vehículos, teléfonos celulares, una balanza digital, semillas, plantines de Cannabis Sativa y más de 3 kilogramos de marihuana.

En los controles efectuados sobre la Ruta Nacional Nº 38, en Nueva Coneta, los efectivos de la División Canes Antinarcóticos, con la participación de los canes Laika y Apolo, detectaron marihuana durante la inspección de un colectivo y de un furgón Mercedes Benz Sprinter.

Finalmente, el procedimiento llevado adelante por el Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Santa María), con colaboración de la Comisaría Departamental Santa María, permitió detener a otro joven de 22 años y secuestrar un automóvil Volkswagen Gol, cuatro teléfonos celulares y 118,4 gramos de marihuana. En todos los casos, las actuaciones quedaron bajo la órbita del Juzgado Federal, que dispuso las medidas procesales correspondientes para continuar con la investigación.