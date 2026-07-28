La madre de Isabella se negó a declarar y se cambiaría la calificación de la causa

La investigación por la muerte de Isabella, la niña de 2 años fallecida en Villa Gesell, registró un nuevo avance este martes con la realización de la audiencia indagatoria a Lucía Sosa, madre de la menor, quien decidió no declarar ante la Justicia.

La mujer había sido detenida el lunes como consecuencia del avance de la causa judicial iniciada por el fallecimiento de la niña y, durante la audiencia realizada este martes, optó por guardar silencio por recomendación de su defensa. Fuentes vinculadas al caso informaron que la audiencia concluyó luego de que Sosa hiciera uso de su derecho a no prestar declaración, decisión adoptada siguiendo el consejo de sus representantes legales.

Mientras tanto, la investigación continúa avanzando con distintas medidas probatorias impulsadas por la Fiscalía, que aún no adoptó una definición respecto de la eventual modificación de la calificación legal del expediente.

La Fiscalía evalúa un posible cambio de carátula

En la actualidad, la causa se encuentra caratulada como abandono de persona seguido de muerte agravado. Sin embargo, esa calificación podría modificarse en función de los resultados que arrojen los análisis y estudios complementarios solicitados por el fiscal Juan Pablo Calderón, quien conduce la investigación.

De acuerdo con la información conocida, por el momento no existe una definición sobre ese aspecto, aunque la Fiscalía analiza la posibilidad de avanzar hacia la imputación por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

La diferencia entre ambas figuras legales también implica un cambio en la escala penal prevista. La decisión dependerá de la evolución de las medidas de prueba actualmente en desarrollo.

Las pericias que aún forman parte de la investigación

Desde la investigación señalaron que el expediente continúa con la realización de múltiples medidas consideradas de suma importancia para determinar el desarrollo de los hechos.

Entre las diligencias previstas se encuentran distintas evaluaciones técnicas y científicas que deberán incorporarse al expediente antes de adoptar nuevas decisiones procesales. Las medidas mencionadas incluyen:

Pericias psicológicas.

Pericias psiquiátricas.

Estudios complementarios de autopsia.

Análisis toxicológicos.

Estudios de histopatología.

La incorporación de estos resultados será uno de los elementos que el fiscal tendrá en cuenta para evaluar si corresponde mantener la actual imputación o avanzar hacia una modificación de la carátula.

La reconstrucción de una causa anterior

En paralelo con las medidas de prueba relacionadas con la muerte de Isabella, la investigación también contempla la reconstrucción de una causa que tuvo lugar en Mar del Plata. Según se explicó, ese expediente tuvo como imputados a Lucía Sosa y a su pareja, Javier Picard, quienes llegaron a juicio por las muertes de sus hijas Candela, de cinco meses, y Jazmín, de 11 meses, fallecidas en 2013 y 2016, respectivamente.

La reconstrucción de esa causa no implica la reapertura del proceso judicial, ya que ambas personas resultaron absueltas y, según se indicó, el expediente no puede volver a investigarse.

No obstante, desde la investigación explicaron que el análisis de esa causa permitirá aportar un contexto sobre el trasfondo de la investigación actualmente en curso por la muerte de Isabella.