Juicio por robo y encubrimiento: condenaron a un hombre a siete meses de prisión efectiva

La Cámara Penal N° 1 condenó este martes a Octavio Emanuel Pedraza a la pena de siete meses de prisión efectiva, luego de encontrarlo culpable por los delitos de robo y encubrimiento. La resolución fue adoptada al término del debate oral desarrollado durante la misma jornada, en un proceso que comenzó y concluyó este martes.

El juicio estuvo bajo la dirección de la jueza Daniela Barrionuevo, quien encabezó el desarrollo de la audiencia en la que se analizaron los hechos atribuidos al imputado y se escucharon los planteos de las partes antes de dictarse la sentencia.

La decisión judicial establece que Pedraza deberá cumplir una pena de cumplimiento efectivo, una vez que la sentencia adquiera firmeza conforme a las instancias procesales correspondientes.

Los hechos investigados

De acuerdo con la causa judicial, los episodios que fueron objeto del juicio corresponden a hechos ocurridos entre 2024 y 2025 y se encuentran vinculados con dos situaciones distintas que derivaron en la imputación por los delitos de robo y encubrimiento.

La investigación determinó que los hechos juzgados estuvieron relacionados con:

El robo de una rueda.

El encubrimiento de una caja de herramientas.

Sobre la base de estos episodios, la Cámara Penal N° 1 evaluó las pruebas incorporadas al debate oral y concluyó con una sentencia condenatoria para el imputado.

El desarrollo del debate oral

El proceso judicial tuvo la particularidad de desarrollarse íntegramente en una sola jornada. El juicio comenzó y finalizó este martes, oportunidad en la que las partes expusieron sus posiciones durante los alegatos antes de que el tribunal emitiera el fallo.

Durante esa etapa, el fiscal solicitó que se impusiera una pena de siete meses de prisión efectiva, considerando acreditada la responsabilidad penal del acusado por los hechos investigados. Ese planteo fue acompañado por la defensa, ejercida por la abogada González Pinto, quien adhirió al pedido formulado por el representante del Ministerio Público Fiscal respecto del monto de la pena.

Concluidos los alegatos y luego del análisis correspondiente, la jueza Daniela Barrionuevo dio a conocer la sentencia que condenó a Octavio Emanuel Pedraza por los delitos de robo y encubrimiento.

Cumplimiento de la pena

Uno de los aspectos consignados durante el proceso es que Octavio Emanuel Pedraza cuenta con condenas anteriores, circunstancia que forma parte de los antecedentes del imputado.

Finalmente, se informó que la pena de siete meses de prisión efectiva comenzará a ejecutarse una vez que la sentencia quede firme. De esta manera, el fallo dictado por la Cámara Penal N° 1 pone fin al juicio desarrollado durante este martes, en el que el imputado fue declarado culpable por los hechos ocurridos entre 2024 y 2025 vinculados al robo de una rueda y al encubrimiento de una caja de herramientas.