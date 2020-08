Hoy se sabrá si la causa finalmente es enviada a juicio

La causa de la denominada tragedia de El Rodeo, podría llegar hoy a su fin en la etapa penal preparatoria y finalmente ser girado el expediente, que cuenta con más de tres cuerpos cada uno de 200 fojas, a la Cámara Criminal que por fecha de ocurrido el hecho corresponda que se juzgue en un debate oral y publico. También, los magistrados determinarán si el juez Profirió Acuña continua interviniendo en la causa.

Hoy, es la fecha que se fijó la semana pasada por el tribunal de Alzada, integrado por los jueces Patricia Olmis, Jorge Palacios y Marcelo Soria, al concluir la audiencia de apelaciones donde se escucharon a las partes ante el cuestionamiento planteado al juez de Control de Garantías Porfirio Acuña, quien no resolvió la cuestión de fondo ?es decir si la causa debía ser elevada a juicio- y solo se limitó, tras ocho meses de tener el expediente, a indicarle al fiscal que debía cumplir con lo que ya le había manifestado el otro tribunal de alzada en el año 2019 de la modificación en el relato del hecho en el decreto de determinación de los hechos.

La semana pasada, en la audiencia que se realizó vía videoconferencia, tanto el fiscal Jonathan Felsztina como la Querella de la familia Ahumada y Díaz, representada por el Dr. Gerardo Romero y las defensas, solicitaron a líneas generales que los jueces de la Cámara de Apelaciones resuelvan el dictamen y que la causa sea elevada a juicio finalmente teniendo solo como imputados al ex intendente de la villa veraniega Felix Casas Doering y Alfredo Saavedra, ex director de Defensa Civil por el supuesto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario publico". Cabe señalar que en su dictamen el fiscal de la causa solicitó el sobreseimiento de 11 de los trece acusados con los que inició la causa.