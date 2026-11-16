Impactante vuelco de un camión en la Ruta 60: el chofer estuvo atrapado más de tres horas

Un importante operativo de emergencia se desplegó durante la madrugada de este lunes, luego del vuelco de un camión de gran porte sobre la Ruta Nacional N° 60, en jurisdicción de Fiambalá. El accidente ocurrió aproximadamente a tres kilómetros al sur del portal de ingreso a la ciudad y tuvo como consecuencia que el conductor quedara atrapado dentro de la cabina, en medio de los restos del vehículo.

Cerca de las 03:15, personal de la Jefatura "J" de la Policía de Fiambalá tomó conocimiento del siniestro y activó las intervenciones necesarias para asistir al chofer. La magnitud del impacto y las condiciones en las que quedó el camión hicieron necesaria la participación coordinada de distintos organismos de emergencia.

Según los primeros datos disponibles de Multimedios Abaucán, el vehículo estaría vinculado con la actividad minera y circulaba en sentido sur-norte, con destino a Fiambalá. Transportaba hierros y caños cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, perdió el control y volcó hacia el margen derecho de la ruta.

Durante la trayectoria del vuelco, el camión impactó violentamente contra un guardarraíl. La fuerza del choque provocó daños de gran magnitud en la estructura del vehículo y ocasionó que la cabina se desprendiera de la caja de carga.

La violencia del impacto separó la cabina de la caja de carga

Uno de los aspectos más impactantes del accidente fue la distancia que quedó entre las distintas partes del camión después del vuelco. La cabina se desprendió de la caja de carga y ambas estructuras terminaron separadas por una distancia superior a los 30 metros.

En medio de los restos del habitáculo quedó atrapado el conductor, cuya situación obligó a los equipos de emergencia a trabajar en condiciones de gran complejidad. La estructura dañada impedía una liberación inmediata y fue necesario desplegar un procedimiento de rescate que se extendió durante más de tres horas.

La escena generó preocupación por el estado del chofer, especialmente debido a la violencia del impacto y a las características del vuelco. La primera información que comenzó a circular estuvo marcada por la gravedad del episodio y por la falta de datos oficiales disponibles durante los momentos iniciales.

Ante ese escenario, llegó a especularse con la posibilidad de que hubiera una persona fallecida en el interior del camión. Sin embargo, esa versión no fue confirmada y finalmente quedó descartada cuando los rescatistas consiguieron liberar al conductor con vida.

Luego se generaron versiones cruzadas sobre si el chofer sobrevivió o no. Algunos medios locales horas después indican que había fallecido como consecuencias de los serios traumatismos. Fuentes de la Policía, por el contrario, indican que no es así. Finalmente desde la Fiscalía que trabaja el siniestro se informó que no tiene confirmación sobre el estado de salud de la víctima.

Un operativo coordinado durante más de tres horas

Más allá de esto, una vez conocido el accidente, desde la Policía se dio aviso al Hospital Dr. Luis Agote, a los Bomberos Voluntarios y a Defensa Civil. Los integrantes de esos organismos acudieron rápidamente al lugar y comenzaron a trabajar de manera conjunta para asistir al hombre que permanecía atrapado en la cabina.

El procedimiento demandó un esfuerzo sostenido durante más de tres horas. La complejidad de la situación estaba determinada por los daños sufridos por el camión, la separación de la cabina respecto de la caja de carga y la necesidad de liberar al conductor de los restos del habitáculo.

La intervención requirió la coordinación de efectivos policiales, bomberos, profesionales de la salud y personal de Defensa Civil. Cada uno de los equipos participó del operativo de emergencia con el objetivo de conseguir que el chofer pudiera ser retirado del interior del vehículo.

Finalmente, después de un intenso trabajo, el conductor fue liberado pero ya acusaba serias lesiones.

La Fiscalía investiga las causas del vuelco

Mientras se desarrollaba la asistencia al conductor, también comenzaron las actuaciones destinadas a determinar cómo se produjo el accidente. La Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, junto con personal policial, trabaja para establecer las circunstancias y las causas que provocaron el vuelco del camión.

Hasta el momento, los motivos por los cuales el vehículo terminó volcado hacia el margen derecho de la Ruta Nacional 60 e impactó contra el guardarraíl permanecen bajo investigación.

Los primeros datos indican que el camión transportaba hierros y caños y que se dirigía hacia Fiambalá en sentido sur-norte. Sin embargo, todavía resta establecer qué circunstancias desencadenaron la pérdida de control y el posterior impacto que provocó la separación de la cabina y la caja de carga.

La intervención judicial y policial permitirá avanzar en el esclarecimiento del episodio y determinar las condiciones en las que ocurrió el siniestro.