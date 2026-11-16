Aprehendieron a un hombre por realizar conexiones eléctricas clandestinas en Capital

Un hombre de 43 años fue aprehendido por efectivos policiales luego de ser sorprendido cuando presuntamente realizaba conexiones eléctricas clandestinas en la ciudad Capital.

El procedimiento se concretó por requerimiento del SAE-911. Numerarios de la Comisaría Séptima se trasladaron hasta la intersección de las calles Yocavil y Chuquisaca, donde identificaron y aprehendieron al sospechoso, de apellido Molina.

Durante la intervención, los efectivos secuestraron una mochila que contenía herramientas varias, cables y guantes, elementos que el hombre tenía en su poder.

Tras el procedimiento, el aprehendido fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.