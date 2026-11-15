Aprehendieron a un hombre de 62 años por una denuncia de presunto acoso en Valle Viejo

Un hombre de 62 años fue aprehendido en Valle Viejo luego de ser señalado por una mujer de 35 años por un presunto episodio de acoso. El procedimiento se realizó en la plaza del barrio Tabacalero, en la localidad de Santa Rosa.

De acuerdo con la información policial, efectivos de la Comisaría de Santa Rosa llegaron al lugar tras un requerimiento del SAE-911. Allí, la mujer sindicó al hombre como presunto responsable de intentar acosarla y realizar insinuaciones hacia su sobrina.

Tras la intervención, el hombre fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las directivas correspondientes.

La investigación continuará bajo las indicaciones de la fiscalía interviniente.