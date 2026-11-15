Catamarca: aprehendieron a un hombre acusado de golpear y encerrar a su pareja

Un hombre de 49 años fue aprehendido por efectivos policiales luego de ser acusado de agredir físicamente a su pareja y encerrarla en una habitación de la vivienda que compartían, ubicada en el barrio Mi Gauchito, en la ciudad Capital.

El procedimiento se llevó a cabo por requerimiento del SAE-911. Numerarios de la Seccional Tercera se trasladaron hasta el inmueble y procedieron a la aprehensión del sospechoso.

De acuerdo con la información policial, el hombre habría golpeado a su pareja, una mujer de 46 años, y posteriormente la habría encerrado en una de las habitaciones de la casa.

Tras la intervención, la mujer fue invitada a radicar la denuncia en el Precinto Judicial N° 3. En tanto, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Las mujeres que atraviesan situaciones de violencia familiar o de género pueden comunicarse de manera gratuita con la línea 144, que brinda orientación y asistencia durante las 24 horas, todos los días del año.

En caso de una emergencia, también pueden llamar al 911 para solicitar intervención policial.