Imprudencia: Circulaban en motocicleta sin cascos, sin documentación, y se la secuestraron

La imprudencia vial continúa creciendo en las calles de la ciudad Capital. Este viernes, la policía le secuestró la motocicleta a dos personas luego de sorprenderlas sin cascos, y cometiendo otras infracciones de tránsito.

Fue en horas de la tarde, alrededor de las 19: 45 horas, en avenida Ojo de Agua. En la zona, según información policial, efectivos de la Comisaría Quinta, mientras realizaban un operativo de saturación, detuvieron una motocicleta Yamaha modelo Crypton negra y le pidieron a las personas que se trasladaban en la misma la documentación correspondiente.

El conductor, identificado como Marcos Chávez (38), no contaba con licencia de conducir. Además, tanto él como su acompañante, Sergio Mauricio Robledo (29), no tenían los cascos reglamentarios. La imprudencia vial de los motociclistas no termina allí, puesto que también los efectivos apuntaron que la motocicleta no contaba con ambos faros de luz.

Por esta razón, los uniformados le secuestraron el rodado y le labraron un acta de infracción.