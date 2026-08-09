Imprudencia: quemaban pastizales y terminaron incendiando una vivienda

Un incendio registrado durante la jornada de ayer generó la intervención de efectivos policiales y personal especializado de Bomberos, luego de que las llamas alcanzaran una vivienda ubicada en inmediaciones de calle España al 3.000.

El procedimiento se activó a partir de un requerimiento del SAE-911, que alertó sobre la existencia de un incendio en el sector. Ante la situación, efectivos de la Comisaría Décima Tercera se trasladaron hasta el lugar indicado para verificar lo ocurrido.

Una vez allí, los uniformados constataron que se estaba produciendo un incendio y determinaron que, de acuerdo con las primeras circunstancias observadas, el foco ígneo se habría originado en un sitio baldío colindante con una vivienda prefabricada. Las causas concretas que dieron inicio al fuego permanecen bajo investigación, de acuerdo con la información correspondiente al procedimiento.

Las llamas alcanzaron una vivienda prefabricada

El terreno baldío donde se habría iniciado el incendio se encontraba junto a una vivienda prefabricada, propiedad de una mujer de 36 años de edad. La proximidad entre el lugar donde se originó el foco ígneo y el inmueble hizo necesaria la intervención de personal especializado para controlar las llamas y evitar que la situación continuara afectando la propiedad.

Ante la presencia del incendio, los efectivos de la Comisaría Décima Tercera solicitaron la presencia de numerarios de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia.

Los bomberos acudieron al lugar y trabajaron para sofocar el fuego. Finalmente, lograron controlar las llamas que habían afectado el inmueble.

Como consecuencia del incendio, la vivienda sufrió daños materiales parciales. La información oficial no precisa el alcance específico de los daños ocasionados dentro de la propiedad, pero sí establece que el fuego alcanzó el inmueble y provocó afectaciones materiales.

Intervención de Bomberos y control del fuego

La llegada de los numerarios de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia permitió avanzar con las tareas destinadas a sofocar el incendio.

La intervención se produjo después de que los efectivos policiales constataran la existencia del foco ígneo y advirtieran que el sitio baldío se encontraba colindante con una vivienda prefabricada. El origen del fuego continúa siendo materia de investigación, por lo que las circunstancias que provocaron el inicio del incendio no fueron establecidas en la información suministrada.

Una vez controlada la situación, se dio intervención a Sumariantes de la Unidad Judicial N° 8, quienes quedaron a cargo de labrar las actuaciones correspondientes. El procedimiento se desarrolló bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, que intervino en el marco de las actuaciones derivadas del incendio.

De esta manera, además del trabajo realizado para sofocar las llamas, se puso en marcha la correspondiente instancia de investigación destinada a establecer las circunstancias en las que se produjo el fuego.

El hecho tuvo como escenario un sitio baldío ubicado junto a una vivienda prefabricada y terminó provocando daños materiales parciales en el inmueble. Mientras Bomberos logró sofocar las llamas, las actuaciones quedaron en manos de la Unidad Judicial N° 8 y bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.