Eficacia policial en el sur de la Capital: recuperan una bicicleta tras un registro domiciliario

La resolución de un hecho delictivo contra la propiedad tuvo lugar recientemente en la zona sur de la ciudad, luego de que se activaran los protocolos de investigación a partir de una denuncia penal.

El proceso se inició formalmente cuando una mujer mayor de edad se presentó ante la Unidad Judicial N° 9 para manifestar la sustracción de su vehículo personal. Ante este escenario, el personal de la Seccional Novena asumió la responsabilidad de las tareas de campo con el objetivo primordial de dar con el paradero del bien denunciado y esclarecer el ilícito bajo un marco de celeridad profesional.

Las pesquisas permitieron a los efectivos recolectar información precisa sobre la posible ubicación del objeto robado, centrando sus esfuerzos en el seguimiento de pistas que condujeron a un domicilio específico en el sector. Este tipo de intervenciones resalta la importancia de la radicación inmediata de denuncias por parte de los ciudadanos, lo que permite a las fuerzas de seguridad coordinar esfuerzos con las unidades judiciales de manera más efectiva para obtener resultados positivos en el corto plazo.

El operativo de recuperación culminó con un registro domiciliario realizado en un inmueble situado exactamente en la intersección de la avenida Manuel Navarro y calle Miguel C. Saavedra. Este se concretó bajo las directivas expresas de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, contando además con la colaboración técnica y operativa de los sumariantes del Precinto Judicial N° 9, quienes garantizaron la transparencia y legalidad de todas las actuaciones realizadas durante la requisa de la vivienda.

Durante la inspección del lugar, los efectivos lograron dar finalmente con el vehículo buscado, una bicicleta marca Venzo, rodado 29, cuyas características coincidían plenamente con lo descrito por la damnificada en la denuncia inicial.

Como resultado directo de la acción policial, el rodado fue retirado del inmueble y quedó formalmente en calidad de secuestro a disposición de la Justicia interviniente. La coordinación entre el personal de la Seccional Novena y las autoridades judiciales permitió cerrar el ciclo de investigación, asegurando el bien hasta que se realicen los trámites de rigor para su posterior restitución a la legítima propietaria.