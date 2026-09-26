Un motociclista resultó herido tras un choque en Capayán

Un motociclista de 36 años resultó herido este sábado tras protagonizar un siniestro vial en la Ruta Nacional N° 38, en el departamento Capayán.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:25, a unos tres kilómetros al sur del ingreso a la localidad de Colonia del Valle.

De acuerdo con la información policial, Marcelo Romero, de 36 años, circulaba a bordo de una motocicleta Honda Tornado 330 cc. cuando, por causas que son materia de investigación, colisionó con un automóvil Fiat Palio, conducido por Luis Martínez, de 64 años.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió lesiones y fue asistido en el lugar por profesionales médicos, quienes determinaron su traslado al Hospital San Juan Bautista de la Capital.

En el lugar trabajaron peritos de Criminalística, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que interviene para determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.