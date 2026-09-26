Catamarca: aprehendieron a una joven acusada de robar productos capilares en una farmacia

Personal de la Subcomisaría Quebrada de Moreira aprehendió en las últimas horas a una joven de apellido Sosa, de 26 años, acusada de sustraer productos capilares de una farmacia ubicada en la zona norte de la Capital.

El procedimiento se realizó en la intersección de las avenidas Los Terebintos y Choya, luego de que un oficial subinspector que cumplía servicio adicional en el comercio sorprendiera a la mujer mientras, presuntamente, sustraía mercadería.

Según informó la Policía, se trataba de siete óleos para el cabello, que fueron recuperados y quedaron en calidad de secuestro.

Durante el procedimiento también fue secuestrada una motocicleta Motomel DLX 110 cc., en la que se trasladaba la joven.

La mujer quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se impartieron las medidas correspondientes.

En tanto, se invitó al encargado del comercio a radicar la denuncia penal por el hecho.