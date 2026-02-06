Por falta de energía, suspenden los plazos procesales en el Poder Judicial

La interrupción del servicio eléctrico que afecta al microcentro capitalino dificulta el normal funcionamiento de distintos organismos públicos.

En este contexto, la Corte de Justicia informó que, mediante la Acordada N° 4788, se dispuso la suspensión de los plazos procesales durante la jornada de hoy en las dependencias del Poder Judicial que se vieron afectadas por el corte de energía.

La medida no alcanza a los juzgados comerciales y de familia, la Oficina de Gestión de Audiencias, las Cámaras Penales ni las Fiscalías Penales, ya que estas áreas no registraron inconvenientes en el suministro eléctrico y continuarán funcionando con normalidad.

La suspensión tiene como objetivo garantizar el adecuado desarrollo de las actividades judiciales y resguardar los derechos de las partes ante la imposibilidad de operar con normalidad en los sectores afectados.