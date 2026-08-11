Incautaron un arsenal de municiones tras un operativo en Catamarca

Pasado el mediodía de hoy, exactamente a las 12:50, se llevó a cabo un importante procedimiento de seguridad en una zona específica de la ciudad de Tinogasta. El despliegue tuvo lugar en el Pasaje Quintar S/N°, ubicado en dicha cabecera del departamento homónimo.

La ejecución de este operativo no fue azarosa; respondió estrictamente a la materialización de una medida judicial que había sido previamente dispuesta por la Fiscalía de la Quinta Circunscripción. La planificación requirió de la coordinación táctica y operativa entre distintas fuerzas de seguridad locales para garantizar que el procedimiento se desarrollara conforme a lo estipulado por la ley y bajo las normativas vigentes exigidas por la autoridad judicial competente.

Fuerzas de seguridad involucradas

Para la materialización de la orden judicial impartida, la logística requirió la presencia de personal especializado y unidades con capacidad de despliegue territorial. En este sentido, confluyeron en el lugar de los hechos dos divisiones clave de la fuerza de seguridad provincial:

Numerarios de la Comisaría Departamental Tinogasta.

Efectivos pertenecientes a sus pares del Grupo Infantería.

La articulación entre ambas dependencias permitió asegurar el perímetro del Pasaje Quintar S/N° y llevar adelante la diligencia dispuesta por la Justicia con el resguardo institucional necesario.

El hallazgo y secuestro de municiones

Como resultado directo de la medida judicial llevada a cabo por los numerarios de la Comisaría Departamental Tinogasta y el Grupo Infantería, los agentes lograron concretar el secuestro de elementos de relevancia para la investigación en curso.

El inventario de los elementos incautados comprende el siguiente detalle técnico:

Total de cartuchos secuestrados: 233 unidades.

Calibres identificados: Municiones correspondientes a calibres .38 y 9 mm.

Situación procesal y disposiciones de la Justicia

Una vez finalizadas las tareas de incautación en el domicilio del Pasaje Quintar S/N°, los elementos probatorios quedaron bajo custodia de las autoridades correspondientes.

Todo lo secuestrado —los 233 cartuchos de calibres .38 y 9 mm— fue inmediatamente puesto a disposición de la Justicia interviniente. Desde ese estrado judicial se impartieron de manera sucesiva las medidas a cumplimentar, marcando los pasos a seguir dentro de la investigación que lidera la Fiscalía de la Quinta Circunscripción en el marco de este procedimiento desarrollado a las 12:50 de hoy.