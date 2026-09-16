Incendio de calle Esquiú: todo fue por un cortocircuito y liberaron a los tucumanos

El resultado de las pericias realizadas tras el incendio y la explosión ocurridos en un inmueble de calle Esquiú al 1100 modificó el rumbo de la investigación y derivó en la liberación de los tres hombres oriundos de Tucumán que habían sido arrestados luego del hecho.

De acuerdo con las conclusiones de la investigación, el siniestro no habría sido provocado de manera intencional, como se había considerado inicialmente. Las pericias determinaron que el fuego se habría originado como consecuencia de un desperfecto eléctrico, mientras que la explosión registrada posteriormente habría sido producto de la acumulación de humo y de una posterior entrada de aire.

De esta manera, la hipótesis inicial que vinculaba a los tres hombres con la provocación deliberada del incendio fue descartada y los señalados recuperaron su libertad.

Una hipótesis inicial que cambió con las pericias

En las primeras horas posteriores al incendio, la investigación había puesto el foco sobre tres hombres que se encontraban vinculados al hecho. La posibilidad que se manejaba inicialmente era que los tres hubieran provocado deliberadamente el incendio registrado en el inmueble ubicado sobre calle Esquiú.

Según la versión oficial difundida durante el procedimiento, luego de que se produjera el siniestro, estas personas se habrían dado a la fuga a bordo de una camioneta Ford Ranger blanca. Esa situación motivó el despliegue de un operativo para localizar el vehículo y determinar las circunstancias en las que se había producido el incendio.

Sin embargo, el avance de la investigación y, fundamentalmente, los resultados de las pericias realizadas sobre el lugar del siniestro, permitieron establecer una explicación diferente para lo ocurrido.

La investigación determinó que el fuego se habría iniciado por un desperfecto eléctrico, mientras que la explosión no habría sido consecuencia de una acción deliberada, sino que se habría producido por la acumulación de humo y una posterior entrada de aire. Con estos elementos, quedó descartada de plano la hipótesis que había señalado a los tres hombres como responsables de provocar intencionalmente el fuego.

El incendio en pleno centro de la Capital

El hecho se registró durante la tarde de este domingo en un inmueble ubicado sobre calle Esquiú, entre 25 de Mayo y 9 de Julio, en pleno centro de la Capital de Catamarca.

El episodio ocurrió aproximadamente a las 15:00, momento en el que efectivos de la Seccional Primera se hicieron presentes en el lugar luego de recibir un requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911). La intervención policial se produjo en el marco del incendio y la posterior explosión registrada en el inmueble. En ese momento, tres hombres fueron señalados como posibles responsables de haber provocado el siniestro, aparentemente de manera intencional.

La información policial indicaba inicialmente que, tras el hecho, los tres sospechosos habían abandonado el lugar y emprendido la fuga en una camioneta Ford Ranger de color blanco.

El dato activó un procedimiento para intentar localizar el vehículo y a sus ocupantes, mientras se desarrollaban las actuaciones vinculadas con el incendio.

El operativo sobre la Ruta Nacional N° 38

Mientras se desarrollaba el procedimiento en torno al inmueble de calle Esquiú, personal del SAE-911 alertó a efectivos de la Comisaría Departamental La Merced sobre la situación y la posible huida de los involucrados.

A partir de esa comunicación se desplegó un operativo sobre la Ruta Nacional N° 38, con el objetivo de localizar la camioneta señalada. El procedimiento permitió finalmente interceptar la Ford Ranger aproximadamente un kilómetro al sur del ingreso a la localidad de La Merced, en el departamento Paclín.

La intervención policial posibilitó la detención de los tres hombres que habían sido señalados inicialmente en relación con el incendio ocurrido en la Capital. Los datos consignados durante el procedimiento identificaron a los involucrados de la siguiente manera:

Santillán , de 48 años.

, de 48 años. Rolando , de 51 años.

, de 51 años. Gramajo , de 55 años.

, de 55 años. Los tres son oriundos de la provincia de Tucumán.

En ese momento, la hipótesis investigativa apuntaba a una posible acción intencional. Sin embargo, esa interpretación quedó posteriormente desplazada por las conclusiones surgidas de las pericias.