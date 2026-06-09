Incendio fatal: realizan autopsias y analizan el posible rol de una estufa en el siniestro

La investigación por el incendio fatal ocurrido durante la madrugada en Valle Viejo continúa avanzando con una serie de medidas ordenadas por la Justicia para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho y determinar las causas de las muertes de las dos víctimas.

Los últimos datos conocidos indican que el fiscal Laureano Palacio, quien se encuentra de turno en el Distrito Este y tiene jurisdicción sobre la zona donde ocurrió el siniestro, dispuso una serie de pericias fundamentales para reconstruir lo sucedido en la vivienda ubicada en la zona de El Bañado.

En el marco de estas actuaciones, los cuerpos de Max Androlin Ledesma, de 14 años, y de su madre, Cristina Isabel Amorecid, de 47 años, fueron trasladados por personal de Bomberos a la Morgue Judicial. Allí comenzaron las operaciones de autopsia, una instancia considerada clave para determinar con precisión las circunstancias de los fallecimientos y aportar elementos de relevancia para la causa.

El objetivo de las autopsias

Las pericias médicas buscan establecer, en primer término, la causal de muerte de ambas víctimas. Sin embargo, los estudios también procuran responder otro interrogante central para la investigación: determinar si madre e hijo habrían fallecido antes de que el incendio se desarrollara por completo.

Esta hipótesis surge a partir de la posibilidad de que ambos hayan inhalado monóxido de carbono antes de la propagación total del fuego.

De acuerdo con lo que se intenta establecer mediante las pericias, la inhalación de monóxido de carbono puede provocar pérdida de consciencia y generar que las personas permanezcan dormidas sin advertir una situación de peligro. Por ese motivo, uno de los aspectos centrales que buscan determinar los especialistas es la denominada data de muerte de las víctimas, elemento que podría resultar determinante para comprender la secuencia de los acontecimientos.

Los resultados de las autopsias serán fundamentales para confirmar o descartar esta posibilidad y aportar mayor claridad a la investigación judicial.

La pericia sobre el origen del incendio

Mientras se desarrollan los estudios forenses en la Morgue Judicial, los trabajos periciales continúan en la vivienda donde ocurrió el siniestro. Los especialistas siguen analizando el lugar con el objetivo de determinar el origen exacto del incendio y establecer qué provocó el inicio de las llamas.

Si bien una de las hipótesis que actualmente forma parte de la investigación apunta a una estufa, las autoridades aún esperan los resultados definitivos de las pericias antes de arribar a conclusiones. Según trascendió, se investiga la posibilidad de que la vela de una estufa haya sido el elemento que desencadenó un cortocircuito y posteriormente el incendio.

El testimonio de las hijas de la víctima

La referencia a la estufa surgió a partir de las declaraciones brindadas por las otras dos hijas de Cristina Isabel Amorecid. De acuerdo con esos testimonios, durante la noche previa al hecho la mujer había dejado encendida una estufa que presentaba aparentes inconvenientes eléctricos.

Según relataron, el artefacto se encontraba en la habitación que Cristina compartía con su hijo Max. A partir de esas manifestaciones, los investigadores comenzaron a analizar la posibilidad de que ese elemento haya tenido relación con el inicio del fuego.

No obstante, esta hipótesis todavía forma parte de la investigación y permanece bajo análisis de los especialistas que trabajan en el lugar.

Los primeros momentos del siniestro

Las actuaciones también permitieron reconstruir parte de la respuesta inicial desplegada durante la emergencia. Los efectivos que llegaron en un primer momento al lugar constataron la presencia de una importante cantidad de humo y llamas.

Ante esa situación, solicitaron la colaboración de vecinos de la zona para intentar iniciar tareas de control del fuego mientras aguardaban la llegada de los equipos especializados.

Posteriormente arribaron al lugar integrantes de:

• Bomberos Voluntarios de Valle Viejo.

• División Bomberos de la Policía de la Capital.

Sin embargo, debido a la distancia y al avance que ya había alcanzado el incendio cuando llegaron las dotaciones, las posibilidades de intervención eran limitadas.

Una causa abierta

Por el momento, la investigación permanece abierta y la Justicia mantiene todas las hipótesis bajo análisis. Las conclusiones definitivas dependerán de los resultados de las pericias realizadas en la vivienda y de los informes surgidos de las autopsias practicadas a Cristina Isabel Amorecid y Max Androlin Ledesma.

Mientras los especialistas avanzan con los estudios técnicos y científicos correspondientes, el fiscal Laureano Palacio aguarda los resultados que permitan determinar con precisión cómo se inició el incendio y cuál fue la secuencia de hechos que derivó en esta tragedia que conmocionó a la comunidad de Valle Viejo.

Hasta conocer esos informes, ninguna posibilidad ha sido descartada por los investigadores y todas las circunstancias relacionadas con el siniestro continúan siendo materia de análisis dentro de la causa judicial.