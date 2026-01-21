Increíble: entró gateando y robó cigarrillos, vodka en un almacén y fue grabado

Un almacén de barrio ubicado en el sector oeste de la ciudad de Córdoba fue escenario de un robo tan rápido como llamativo. Dos delincuentes irrumpieron en el comercio durante la madrugada y, en cuestión de segundos, se llevaron una importante cantidad de mercadería, además de una computadora. La modalidad utilizada y la secuencia del hecho quedaron registradas por las cámaras de seguridad del local.

Según la denuncia realizada por la víctima, el robo ocurrió en un comercio situado sobre la calle Manuel Parga, en el barrio Residencial Vélez Sarsfield. Los autores del hecho actuaron de manera coordinada: rompieron los candados de seguridad y forzaron la cerradura para poder ingresar al interior del almacén sin ser advertidos.

Las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia, registradas a las 00:10 del pasado 14 de enero, muestran con claridad la mecánica del delito. En el video se observa cómo uno de los delincuentes accede al local de una forma poco habitual: ingresa gateando por la abertura forzada, mientras su cómplice ya se encontraba dentro del comercio, listo para sustraer la mercadería.

Uno de los autores llevaba una mochila, que fue utilizando para cargar los productos robados. En tanto, el segundo delincuente, con la capucha de un buzo colocada para cubrir parcialmente su rostro, se encargó de colaborar en la recolección de los elementos y de revisar rápidamente el interior del local, en busca de objetos de valor.

De acuerdo al testimonio del comerciante, en pocos segundos lograron llevarse todos los cigarrillos disponibles en el almacén, una caja de vodka y la computadora que se utilizaba para el control administrativo del negocio. La rapidez del accionar fue clave para concretar el robo y escapar antes de que alguien pudiera advertir la situación.

El registro fílmico muestra que los delincuentes no permanecieron más que unos instantes dentro del comercio. Tras cargar la mochila con los productos sustraídos y tomar la computadora, ambos abandonaron el lugar sin dejar rastros visibles y huyeron con rumbo desconocido.

El hecho generó preocupación entre los vecinos del barrio Residencial Vélez Sarsfield, quienes manifestaron inquietud por la reiteración de episodios delictivos en la zona y por la facilidad con la que los ladrones lograron vulnerar las medidas de seguridad del comercio. La víctima, en tanto, aportó las grabaciones a la Policía para colaborar con la investigación e intentar identificar a los responsables.

Desde fuentes policiales indicaron que el caso es analizado a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad y de la denuncia radicada por el damnificado. Por el momento, no se informó sobre detenidos, aunque se avanza en la recolección de pruebas para dar con los autores del robo.

El episodio vuelve a poner en foco la problemática de la inseguridad que afecta a pequeños comercios barriales, que muchas veces quedan expuestos durante la noche pese a contar con medidas de protección. En este caso, ni los candados ni la cerradura lograron impedir el ingreso de los delincuentes, que actuaron con rapidez y precisión.

Mientras avanza la investigación, el comerciante evalúa reforzar las medidas de seguridad del local, al tiempo que reclama mayor presencia policial en la zona para prevenir nuevos hechos delictivos.