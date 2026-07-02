Insaurralde pidió excluir de la causa el video que grabó Jesica Cirio con los fajos de dólares

ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, solicitó a la Justicia que el video en el que se observa a Jesica Cirio manipulando fajos de dólares en un vestidor no sea tomado como prueba dentro de la causa judicial. El principal argumento de su defensa es que las imágenes serían producto de un hackeo realizado sobre los dispositivos personales de su ex esposa y, por lo tanto, tendrían un origen ilícito.

La presentación fue realizada por la defensa de Insaurralde ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, en el marco de la investigación que involucra tanto al ex funcionario como a la ex modelo. Según el planteo presentado, el pedido replica el criterio que previamente había sostenido la propia defensa de Cirio dentro del mismo expediente.

De acuerdo con la estrategia judicial impulsada por los abogados del ex jefe de Gabinete, el video no debería integrar el conjunto de pruebas de la causa debido a que su obtención habría vulnerado la legalidad. En ese sentido, sostienen que las imágenes surgieron como consecuencia de un acceso ilegal a los dispositivos personales de Cirio.

El cuestionamiento sobre la validez del material

La defensa de Insaurralde considera que el video posee un "origen ilícito", razón por la cual solicitó expresamente que sea excluido del expediente. El planteo se apoya en la afirmación de que el material fue obtenido mediante un hackeo y que, por esa circunstancia, no puede ser utilizado como elemento probatorio dentro de la investigación.

Además, los abogados sostienen que existen sospechas de que las imágenes pudieron haber sido editadas con posterioridad a la sustracción del contenido de los dispositivos personales de Jesica Cirio.

Sobre esa base, reclamaron la aplicación de la denominada regla de exclusión probatoria, al considerar que no existen garantías suficientes para acreditar la autenticidad del video. En particular, remarcaron que la ausencia de una cadena de custodia forense impide verificar la integridad del archivo y, en consecuencia, asegurar la veracidad del contenido que muestran las imágenes.

Entre los principales argumentos expuestos por la defensa se destacan:

El video tendría un origen ilícito por haber sido obtenido mediante un presunto hackeo.

por haber sido obtenido mediante un presunto hackeo. Las imágenes podrían haber sido editadas luego de la sustracción del material.

luego de la sustracción del material. No existe una cadena de custodia forense que permita garantizar la autenticidad del archivo.

que permita garantizar la autenticidad del archivo. Solicitaron la aplicación de la regla de exclusión probatoria para impedir que el video sea incorporado como prueba.

Un planteo que ya había realizado la defensa de Jesica Cirio

El pedido presentado por la defensa de Martín Insaurralde no constituye un hecho aislado dentro de la causa. Días antes, la defensa de Jesica Cirio había formulado un planteo prácticamente idéntico ante la Justicia.

En esa oportunidad, los representantes legales de la ex modelo solicitaron que el video en el que se la observa manipulando fajos de dólares dentro de un vestidor tampoco fuera incorporado como prueba en el expediente.

La argumentación fue la misma: sostuvieron que el material provenía de un hackeo a los dispositivos personales de Cirio y que, debido a ese supuesto origen ilícito, no reunía las condiciones necesarias para ser utilizado como evidencia dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que alcanza tanto a Insaurralde como a la ex modelo.

De esta manera, ambas defensas coinciden en cuestionar la incorporación del video al expediente y fundamentan sus presentaciones sobre los mismos motivos vinculados a la obtención y autenticidad del material.

Las medidas ordenadas durante la investigación

Mientras la discusión judicial sobre la incorporación del video continúa, el juzgado avanzó con distintas medidas de prueba dentro de la causa.

Entre ellas, se dispuso el allanamiento del departamento de Martín Insaurralde, así como una inspección ocular en la propiedad de Jesica Cirio y en la vivienda ubicada en San Vicente.

Según consta en la información incorporada a la investigación, en ese inmueble se observan cajones, bolsas y valijas con fajos de dólares dentro del vestidor de la vivienda, escenario que quedó en el centro de la controversia tras la difusión pública del video.

Estas diligencias forman parte de las actuaciones desarrolladas por el juzgado en el marco del expediente que investiga a ambos involucrados.

Las declaraciones de los policías federales

Luego de la difusión de las imágenes, la investigación continuó con la recepción de nuevos testimonios.

El miércoles declararon dos policías federales que habían participado del allanamiento realizado en la casa de San Vicente durante octubre de 2023.

Sin embargo, de acuerdo con sus declaraciones, ninguno de los dos confirmó que el vestidor que aparece en el video sea el mismo que encontraron durante el procedimiento realizado ese día.

Ese aspecto pasó a integrar uno de los elementos considerados dentro del expediente, en un contexto en el que las defensas de Martín Insaurralde y Jesica Cirio mantienen su postura de excluir el video de la causa por considerar que fue obtenido mediante un hackeo, cuestionan su autenticidad y sostienen que la falta de una cadena de custodia forense impide garantizar la veracidad del material audiovisual.