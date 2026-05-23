Inseguridad en Catamarca: recuperaron elementos sustraídos y aprehendieron un ladrón

El punto de partida de la causa se encuentra en una serie de denuncias penales radicadas en las Unidades Judiciales N° 6, N° 8 y N° 10. En dichas presentaciones, distintas personas manifestaron haber sido víctimas de ilícitos, lo que motivó la intervención de las autoridades judiciales competentes y el inicio de las tareas investigativas correspondientes.

A partir de estas denuncias, numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia desplegaron una serie de acciones orientadas a la recolección de elementos probatorios y la localización de bienes vinculados a los hechos denunciados. Este trabajo derivó en la ejecución de registros domiciliarios en distintos sectores, en el marco de las directivas impartidas por la Justicia interviniente.

Operativos en Capital y Valle Viejo

Los procedimientos se llevaron a cabo en dos zonas claramente identificadas: por un lado, en los barrios 130 Viviendas Norte, en la Capital, y por otro, en Mistoles del Sol, en la localidad de San Isidro, perteneciente al departamento Valle Viejo.

En estos puntos, los efectivos policiales realizaron los registros domiciliarios dispuestos, en el contexto de una investigación que involucró múltiples denuncias y la necesidad de verificar la presencia de elementos relacionados con los hechos bajo análisis.

El despliegue operativo se enmarcó en tareas coordinadas de la División Investigaciones, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de los ilícitos denunciados y dar cumplimiento a las órdenes emanadas de las autoridades judiciales.

Elementos recuperados durante los procedimientos

Como resultado de los registros efectuados, los efectivos lograron recuperar distintos elementos que posteriormente fueron incorporados a la investigación. Entre los objetos secuestrados se encuentran:

Tres bolsas de cal

Una bolsa de cemento

Un televisor de 32 pulgadas

Asimismo, en el transcurso de las actuaciones, también se procedió al secuestro de otros elementos vinculados al caso. En particular, en una vivienda en construcción ubicada en calle Atacama S/N°, los policías recuperaron una notebook, que fue incautada junto con el resto de los objetos mencionados.

Estos elementos quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes, en el marco de las actuaciones judiciales en curso, como parte del material de interés para las investigaciones en desarrollo.

Aprehensión de un joven vinculado a la causa

Durante el avance de los procedimientos, los efectivos policiales concretaron la aprehensión de un joven identificado como de apellido Castillo, de 29 años de edad. Según se informó en el marco de las actuaciones, el mismo estaría vinculado a una de las causas que se encuentran bajo investigación.

La medida se produjo en el contexto de los registros domiciliarios realizados, y se inscribe dentro de las acciones desplegadas por la fuerza policial para dar respuesta a las denuncias penales radicadas en las distintas Unidades Judiciales.

La aprehensión de Castillo se sumó al secuestro de los elementos previamente detallados, configurando un avance operativo dentro del conjunto de diligencias llevadas adelante por la División Investigaciones.

Intervención de las fiscalías y continuidad del proceso judicial

Finalizados los procedimientos, se informó la intervención de las Fiscalías de Instrucción en turno de los Distritos Norte, Este y Oeste, que asumieron la supervisión de las actuaciones y la conducción del proceso judicial.

Desde estos organismos se impartieron las directivas correspondientes a cumplimentar, orientando las próximas medidas a seguir en el marco de las investigaciones en curso. La coordinación entre las fiscalías y la fuerza policial resulta clave para el desarrollo de las diligencias, la evaluación de los elementos secuestrados y la determinación de los pasos procesales posteriores.