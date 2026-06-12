Inseguridad en Catamarca: robaron en un comercio y terminaron tras las rejas

En los primeros minutos de la mañana de hoy, precisamente a las 06:15, un requerimiento del sistema SAE-911 activó la respuesta de efectivos de la Comisaría Quinta, quienes se dirigieron de manera urgente hacia la intersección de las avenidas Ahumada y Barros y Güemes Oeste.

En el lugar, los uniformados mantuvieron diálogo con una mujer mayor de edad, quien relató que habría sido víctima de un ilícito en su local comercial. Según su testimonio, dos sujetos le habrían sustraído del interior del comercio dos plafones Led, marca Candela, de color negro, para posteriormente darse a la fuga.

Este primer relato fue clave para la dinámica posterior del procedimiento, ya que permitió a los efectivos contar con características concretas para iniciar la búsqueda inmediata de los presuntos autores del hecho.

Operativo cerrojo y localización de los sospechosos

A partir de la información recabada en el lugar del hecho, el personal policial desplegó un operativo de búsqueda en las inmediaciones. La rapidez de la respuesta fue determinante para avanzar en la localización de los sospechosos en un corto lapso de tiempo.

Finalmente, en la esquina de las calles San Juan y Santa Cruz, los efectivos lograron dar con dos personas cuyas características coincidían con las aportadas por la denunciante:

Un adolescente de 16 años de edad , quien fue demorado.

, quien fue demorado. Un joven de apellido Brizuela, de 18 años, quien fue aprehendido.

Ambos fueron sindicados como presuntos autores del hecho investigado, quedando inmediatamente vinculados al procedimiento policial en curso.

En este punto del operativo también se logró un elemento clave: la recuperación de los objetos sustraídos, es decir, los dos plafones Led marca Candela de color negro, que fueron restituidos en el marco de la intervención policial.

Secuestro de un elemento adicional y medidas adoptadas

Durante el procedimiento de identificación y control, los efectivos realizaron el correspondiente palpado superficial a los demorados y aprehendidos. En ese contexto, se produjo el hallazgo de un elemento adicional.

Entre las prendas de vestir de uno de los involucrados, los policías encontraron un:

Prolongador de corriente blanco

Este objeto fue secuestrado preventivamente, quedando bajo resguardo policial hasta tanto se pueda determinar su legítima propiedad y procedencia, en el marco de las actuaciones correspondientes.

La medida se enmarca en las tareas habituales de control y prevención que acompañan este tipo de intervenciones, donde no solo se busca esclarecer el hecho principal, sino también establecer la posible vinculación de otros elementos con actividades ilícitas o su origen legítimo.

Intervención judicial y continuidad de la causa

Concluidas las actuaciones iniciales en el lugar y asegurados tanto los elementos recuperados como el material secuestrado, las dos personas involucradas fueron puestas a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil.

Desde dicha instancia judicial se impartieron las directivas a seguir, orientadas a la continuidad de la investigación y la determinación de responsabilidades en torno al hecho ocurrido.

La participación de la Fiscalía Penal Juvenil resulta clave en este tipo de situaciones, especialmente cuando uno de los implicados es menor de edad, lo que implica un abordaje diferenciado dentro del marco legal vigente.