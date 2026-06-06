Inseguridad en Catamarca: robó en un comercio, volvió al día siguiente, pero los vecinos lo ahuyentaron

Hoy, a las 16:45, por requerimiento del SAE-911, numerarios de la Comisaría Novena se constituyeron en la plaza del barrio Santa Marta tras recibir un reporte de intento de agresión. La acción policial se produjo luego de que una joven mujer de 25 años denunciara haber sido abordada momentos antes por un sujeto con intenciones delictivas, quien portaba un cuchillo.

Según la declaración de la mujer, el agresor sacó el arma de entre sus prendas de vestir, pero al notar la presencia de vecinos de la zona, optó por darse a la fuga. Ante esta situación, la víctima fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 9, formalizando así el inicio del procedimiento judicial.

La detención del sospechoso y el secuestro del arma

Tras recibir la descripción del individuo, los efectivos de la Comisaría Novena ampliaron los recorridos en las inmediaciones de la plaza. Esta acción permitió aprehender rápidamente al supuesto autor del hecho, identificado como un hombre de 31 años, de apellido Córdoba.

Durante el operativo, los policías también lograron incautar el arma blanca, elemento central en la investigación, asegurando pruebas fundamentales para el proceso judicial que se iniciará en su contra. La rapidez en la reacción policial y la coordinación con el SAE-911 fueron determinantes para la detención sin que se produjeran daños a terceros.

Denuncia vinculada a un ilícito previo

Un elemento clave del caso fue la aparición de la víctima en la seccional durante la detención del sospechoso. La mujer manifestó que el día anterior, el mismo individuo habría cometido un ilícito en un comercio de su propiedad, lo que sugiere un patrón de comportamiento delictivo por parte del detenido.

Este antecedente reforzó la decisión de trasladar al sospechoso y alojarlo en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, iniciando así el procedimiento judicial correspondiente y asegurando que el individuo permanezca bajo custodia mientras se profundizan las investigaciones.

Procedimiento judicial y perspectivas

El caso, que combina intento de agresión con arma blanca y un delito previo denunciado por la misma víctima, refleja la importancia de la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad y del sistema de denuncias judiciales para la protección de la comunidad.

La Unidad Judicial N° 9 recibió la denuncia formal de la víctima, asegurando que el procedimiento se ajuste a los protocolos legales vigentes.

recibió la denuncia formal de la víctima, asegurando que el procedimiento se ajuste a los protocolos legales vigentes. La Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur será responsable de continuar la investigación, evaluando los hechos y tomando decisiones sobre medidas cautelares y procesos judiciales.

La combinación de alerta vecinal, denuncia formal y acción policial rápida permitió que un incidente que podría haber escalado a violencia se resolviera de manera controlada y eficiente, garantizando la seguridad del barrio y la integridad de la víctima.