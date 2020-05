Insólito: Lo arrestan por violar la cuarentena y se tragó un anillo. Está detenido con custodia

A 47 días del aislamiento preventivo, social y obligatorio, los arrestos por violar dicha medida presidencial no cesan en la provincia. Entre la noche del miércoles y las 21.00 horas de ayer jueves, un total de sesenta y tres personas, entre adultos y adolescentes, fueron arrestados y demorados respectivamente, al ser sorprendidos circulando en la vía pública, ingiriendo bebidas alcohólicas y hasta en fiestas privadas.

En uno de los procedimientos, el infractor terminó en el Hospital San Juan Bautista, por tragarse un anillo que tenía en uno de los dedos de su mano, al momento de ser arrestado por la policía.

El procedimiento se concretó a las 2.30 de la madrugada, en la calle Balcozna, intersección calle Cóndor Huasi, en el barrio Eva Perón. Efectivos de la Comisaría Séptima hicieron detener la marcha a dos jóvenes quienes se conducían en una motocicleta Honda CG 150cc., de color azul y otra Yamaha Cripton 110cc., de color azul, ambas sin dominio colocado, quienes estaban en clara infracción al DNU 297/20.

Al ser identificados, se constató que se trataba de Luis Miguel Moya (28) y Franco Ricardo Calderón (25). Este último salió del Servicio Penitenciario de Miraflores el año pasado, luego de cumplir la condena -reducida de doce años a seis, por un fallo de la Corte- que el Tribunal de la Cámara Penal N° 3 le impuso en el mes de septiembre del año 2015, al condenarlo junto a Nicolás Axel Mansilla Juárez -10 años como autor-; y sus primos Ariel y Jonathan Calderón, como partícipes necesarios en el homicidio de Exequiel Cengel, ocurrido el 21 de julio del año 2012, en el sur de la ciudad Capital.

Seguidamente, los encargados del procedimiento le consultaron sobre los motivos de sus desplazamientos por la zona, lo que no supieron justificar, incumpliendo así las medidas dispuestas mediante el decreto 297/20 por lo que fueron arrestados y trasladados a la dependencia policial.

Al momento de que uno de los celadores le realizaba un palpado superficial a Calderón, previo a que ingresara al calabozo, este introdujo en la boca un anillo que poseía en uno de los dedos de la mano. De inmediato, el personal de la guardia convocó al personal del SAME, quienes lo asistieron en la dependencia para luego, trasladarlo al Hospital San Juan Bautista, donde permanece internado con consigna policial.

Según se supo, en el hospital se le realizó a Calderón una radiografía, mediante la cual los médicos pudieron observar el objeto “tragado” por el detenido, el que quedó alojado en la boca del estómago. Si bien el estado de salud del expresidiario era bueno, los profesionales recomendaron que permaneciera internado hasta tanto se le practique hoy una endoscopía.



Revoltosos

En tanto que a la 1:00 de la madrugada, la policía concurrió a un domicilio de calle Tucumán, en cercanías a la cancha de Los Moyas, donde, según vecinos, había un grupo de personas mayores de edad consumiendo, supuestamente, bebidas alcohólicas junto a dos adolescentes, quienes no serían del barrio.

Al llamar a la puerta del inmueble e intentar identificarlos, los moradores, cinco adultos y dos adolescentes, se negaron y comenzaron a agredir a los efectivos, arrojándoles distintos elementos contundentes. Finalmente, personal del Grupo GIR concurrió a colaborarles procediendo a la aprehensión de Maximiliano Romero (22), Axel Gaitan (18), Manuel Agüero (21), Pedro Villafañe (19), Juan Olivera (30) y de dos hermanas adolescentes.