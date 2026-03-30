Rescataron en Catamarca a una joven que estuvo varios días cautiva por su expareja

En la noche de ayer, efectivos de la Comisaría de San Isidro se constituyeron en un inmueble de la localidad de Santa Cruz, en el departamento Valle Viejo, tras recibir una denuncia que encendió las alarmas. En el lugar, los uniformados dialogaron con una mujer mayor de edad, quien manifestó que su hija, de 28 años, se encontraba desaparecida desde el día 26 del mes en curso.

Según el testimonio, la joven se habría ausentado de su domicilio y existían fundadas sospechas de que se encontraba contra su voluntad junto a su expareja, un sujeto de 29 años de edad. La madre afirmó desconocer el paradero de su hija, lo que motivó la inmediata intervención policial y la activación de un operativo de búsqueda.

Un operativo articulado y un rastrillaje exhaustivo

Ante la gravedad de la situación, el personal interviniente dio participación a efectivos de la División Violencia de Género, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia. A su vez, se sumaron recursos de la División Investigaciones y de la Seccional de Sumalao, consolidando un despliegue conjunto que permitió avanzar rápidamente en las averiguaciones.

Tras recabar información y realizar diversas tareas investigativas, las fuerzas de seguridad llevaron adelante un amplio rastrillaje por senderos que conducen a una zona descampada en inmediaciones al Río del Valle, en la localidad de Antapoca, también dentro del departamento Valle Viejo.

El procedimiento fue descrito como arduo y minucioso, dado el terreno y las condiciones del lugar. Sin embargo, la persistencia de los efectivos permitió finalmente dar con el paradero de ambos involucrados.

El momento crítico: reducción del sospechoso y rescate

En el marco del operativo, los uniformados lograron proceder a la aprehensión del presunto autor del hecho y al resguardo de la joven mujer. Según trascendió, el momento de la detención estuvo marcado por una situación de alta tensión que derivó en una golpiza contra el sospechoso, en el contexto de su reducción.

Este episodio se produjo en medio de la intervención policial, cuando el individuo fue interceptado en la zona descampada. La violencia del momento refleja el grado de conflictividad que rodeaba el caso, en el que se investigaba una posible retención contra la voluntad de la víctima.

Por su parte, la joven fue inmediatamente puesta a resguardo por las autoridades, priorizando su integridad física y emocional.

Antecedentes y situación judicial del detenido

Un dato clave que agrava la situación del aprehendido es que obraba con una medida judicial de prohibición de acercamiento hacia la mujer, lo que configura una violación directa a una disposición previa de la Justicia.

Además, el sujeto era intensamente buscado, ya que se habría apartado del dispositivo dual que tenía colocado, mecanismo utilizado para monitorear el cumplimiento de medidas de restricción en casos de violencia de género.

Tras su detención, el individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para avanzar con el proceso judicial.

Asistencia a la víctima y vías de denuncia

En cuanto a la joven rescatada, fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad de Violencia Familiar y de Género, instancia clave para formalizar la investigación y garantizar su protección.

Las autoridades recordaron además que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género cuentan con canales de asistencia permanente: