La justicia procesó a Tapia y a la cúpula de la AFA por apropiación de fondos de la seguridad social

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, junto a cuatro directivos de la entidad, fue procesado este lunes por el juez penal económico Diego Amarante, quien además dispuso embargos millonarios y mantuvo la prohibición de salida del país para los principales imputados. La causa, que se originó en una denuncia de la ARCA —la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ex AFIP—, investiga la retención indebida de fondos públicos por más de diecinueve mil trescientos millones de pesos correspondientes a impuestos y aportes patronales no depositados entre 2024 y 2025.

► $19.300 millones en impuestos (IVA y Ganancias) y aportes patronales que la AFA retuvo y no depositó ante el Estado entre 2024 y 2025.

Según el magistrado y la fiscalía interviniente, los imputados son penalmente responsables de la apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. El delito, según la ley argentina, se configura en el momento exacto en que vencen los plazos legales para hacer efectivos los depósitos: el hecho de que la deuda haya sido saldada con posterioridad no extingue la responsabilidad penal ya consumada.

"El delito se configura en el momento en que vencen los plazos legales y el dinero retenido a terceros no es entregado al Estado." — Posición del juez Amarante y la fiscalía

La defensa de los imputados presentó escritos negando los cargos y sostuvo que no hubo delito, argumentando que las sumas adeudadas fueron canceladas en un momento posterior. Sin embargo, tanto el juez como el Ministerio Público Fiscal rechazaron ese planteo y consideraron que la conducta típica ya había quedado consumada.

LOS PROCESADOS

Claudio "Chiqui" Tapia — Presidente de la AFA. Embargo: $350 millones. Prohibición de salida del país vigente.

— Presidente de la AFA. Embargo: $350 millones. Prohibición de salida del país vigente. Pablo Toviggino — Tesorero de la AFA. Embargo: $350 millones. Prohibición de salida del país vigente.

— Tesorero de la AFA. Embargo: $350 millones. Prohibición de salida del país vigente. Cristian Malaspina — Secretario general. Embargo fijado. Prohibición de salida levantada.

— Secretario general. Embargo fijado. Prohibición de salida levantada. Víctor Blanco Rodríguez — Directivo. Embargo fijado. Prohibición de salida levantada.

— Directivo. Embargo fijado. Prohibición de salida levantada. Gustavo Roberto Lorenzo — Directivo. Embargo fijado. Prohibición de salida levantada.

El magistrado dispuso embargos de trescientos cincuenta millones de pesos para Tapia y Toviggino —las dos figuras centrales de la acusación— y mantuvo vigente para ambos la prohibición de salida del país. En cambio, para los otros tres imputados —Malaspina, Blanco Rodríguez y Lorenzo— se fijaron embargos proporcionales pero se levantó la restricción migratoria, en una distinción que el tribunal habría fundado en el grado de responsabilidad asignado a cada uno dentro del esquema directivo.

La causa se encuentra ahora en una instancia decisiva: las defensas tienen previsto apelar los procesamientos ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, tribunal que deberá revisar la resolución del juez Amarante y determinar si confirma, revoca o modifica los procesamientos dictados. El fallo de segunda instancia será clave para conocer el destino procesal definitivo de los directivos de la máxima entidad rectora del fútbol argentino.