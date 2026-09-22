Intentaron robar en una planta de Aguas de Catamarca y terminaron detenidos

La jornada dominical registró un procedimiento de seguridad de relevancia cuando, exactamente a las 11:40, el sistema de emergencias activó los protocolos operativas habituales. Alertados específicamente a través del SAE-911, los efectivos policiales dependientes de la Comisaría Décima Primera recibieron un aviso sobre un incidente en desarrollo. De manera inmediata, los uniformados se constituyeron físicamente en la esquina conformada por las avenidas Los Minerales y Bicentenario, un sector estratégico donde se ubica la infraestructura operativa de la empresa prestadora de servicios sanitarios de la provincia.

Una vez arribados al lugar de los hechos, el personal policial mantuvo un diálogo directo con la persona responsable de la custodia y administración del predio. Se trató del encargado del centro de distribución, un hombre de 39 años de edad, quien aportó los primeros testimonios cruciales sobre cómo se desencadenaron los acontecimientos minutos antes de la llegada de las patrullas.

El Relato del Encargado y la Fuga Frustrada

De acuerdo con la información oficial recabada en el lugar por los agentes, el trabajador se encontraba cumpliendo sus funciones habituales de supervisión cuando advirtió movimientos sospechosos dentro de las instalaciones. Al aproximarse para verificar la situación, el empleado sorprendió a dos sujetos cometiendo un ilícito en el interior del predio perteneciente a Aguas de Catamarca SAPEM.

Al percatarse de la presencia inoportuna del encargado y verse descubiertos en plena ejecución de sus maniobras, los individuos decidieron abortar la acción delictiva de manera abrupta. En un intento desesperado por eludir la acción de la justicia y conservar lo que presuntamente pretendían sustraer, ambos sospechosos emprendieron la fuga a pie, abandonando el sector interior del centro de distribución para internarse raudamente en las calles de las inmediaciones.

Lejos de perder el rastro de los involucrados, el despliegue montado por los uniformados permitió un seguimiento inmediato en las inmediaciones del centro de distribución. Gracias a la rápida reacción y al operativo cerco desplegado en la zona circundante a las avenidas mencionadas, el personal interviniente logró ubicar, interceptar y aprehender a los supuestos autores del hecho.

La identificación posterior de los individuos arrojó precisiones sobre sus identidades y edades, tratándose de un joven de apellido Lobo, de 21 años, y un hombre de apellido Oliva, de 35 años. La aprehensión de ambos sujetos cerró el cerco operativo inicial, impidiendo que completaran su huida tras el ilícito detectado por el personal de la empresa estatal.

Derivación Jurisdiccional y Accionar de la Justicia

Una vez concretada la aprehensión de los dos sospechosos en la vía pública, el procedimiento policial continuó con los pasos legales correspondientes a la jurisdicción territorial. Los dos sujetos reducidos fueron formalmente puestos a disposición de sus pares de la Seccional Novena, dependencia que cuenta con la competencia territorial sobre ese sector geográfico y que asumió las actuaciones complementarias del caso.