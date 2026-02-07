Interceptan cargamento de marihuana con destino a Catamarca

La lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en el norte argentino sumó un nuevo capítulo sobre la Ruta Nacional N° 38. En el marco de un control de rutina, efectivos de la Sección "Núcleo", dependiente del Escuadrón 71 "Aguilares" de Gendarmería Nacional, lograron interceptar un cargamento de estupefacientes en el Departamento La Cocha.

El procedimiento se centró en un automóvil que había partido desde la ciudad de San Miguel de Tucumán y tenía como destino final la capital catamarqueña, San Fernando del Valle de Catamarca.

Durante la inspección del rodado, los uniformados detectaron a simple vista un bulto envuelto en lona negra dentro del compartimento de carga. Ante la sospecha de una actividad ilícita, los funcionarios profundizaron la requisa en presencia de testigos, hallando en el interior del baúl un total de 17 paquetes rectangulares, comúnmente denominados "ladrillos".

Un detalle técnico de relevancia para la investigación fue que la sustancia estaba recubierta con grasa, una maniobra habitualmente utilizada por las organizaciones criminales para intentar burlar el olfato de los canes detectores. Tras realizar las pruebas de campo Narcotest, se confirmó que se trataba de cannabis sativa, arrojando un pesaje total de 17 kilos con 861 gramos.

El operativo culminó con la inmediata detención del conductor del vehículo, un hombre mayor de edad cuya identidad quedó bajo reserva judicial.

El Magistrado Interviniente dispuso, además del arresto del involucrado, el decomiso total de la marihuana y el secuestro del automóvil utilizado para el traslado. Todas las actuaciones y los elementos probatorios fueron puestos a disposición de la Justicia Federal, que ahora deberá determinar el alcance de la red de distribución que operaba en este corredor vial.