Violencia y captura: cayó una prófuga tras agredir a la policía en el sur de la ciudad

En una jornada que alteró la normalidad del sector sur de la ciudad, efectivos pertenecientes a la Seccional Novena llevaron a cabo la aprehensión de una mujer de apellido Molina, de 35 años, quien se encontraba evadiendo un requerimiento de la justicia.

El operativo se desarrolló durante la tarde de ayer en las inmediaciones de la Manzana "V" del Loteo Parque Sur, sitio hasta donde se desplazaron los agentes con el objetivo de dar cumplimiento a una orden judicial específica. Sobre la sospechosa pesaba un pedido de detención vigente que había sido emitido por la Fiscalía de Instrucción Penal del Distrito Sur, lo que motivó el despliegue de las fuerzas de seguridad para asegurar su captura inmediata.

Lo que inicialmente se perfilaba como un trámite legal de rutina escaló rápidamente hacia un escenario de conflicto cuando la mujer, al verse acorralada por los uniformados, decidió oponer una violenta resistencia. En un intento por frustrar el accionar policial, la joven comenzó a lanzar golpes de puño y puntapiés contra el personal interviniente, obligando a los agentes a aplicar maniobras de reducción para garantizar la seguridad del procedimiento. A pesar de la agresividad manifestada por la sospechosa, el personal de la Seccional Novena logró controlar la situación y procedió al traslado inmediato de la detenida hacia una unidad especializada.

Por disposición expresa de las autoridades judiciales que entienden en la causa, la mujer fue trasladada y quedó alojada en la Comisaría de la Mujer, donde permanece bajo estricta custodia.

La detenida deberá esperar en dicha dependencia las nuevas directivas que emanen de la fiscalía interviniente, las cuales resultarán determinantes para definir su situación procesal y los cargos adicionales que podrían derivarse de la agresión cometida contra los efectivos policiales durante su captura.