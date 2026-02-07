Siniestro en la Ruta Nacional Nº 64: un hombre de 44 años volcó tras dormirse al volante

La jornada de este sábado comenzó con un importante despliegue de los servicios de emergencia en el departamento Santa Rosa, motivado por un grave incidente vial que alteró la calma matutina. Alrededor de las 06:30 horas, el personal de la Comisaría Los Altos J.Z. "B" debió intervenir de forma inmediata tras recibir un requerimiento de asistencia por parte del SAE 911.

El aviso de alerta daba cuenta de un siniestro de consideración ocurrido sobre la Ruta Nacional N.º 64, una arteria de tránsito intenso que conecta diversas localidades de la región. El escenario del hecho se situó específicamente a la altura de Afpala, en las inmediaciones del ingreso principal a la localidad de Los Altos, lo que obligó a un rápido desplazamiento de las unidades policiales para asegurar el sector y evaluar los daños.

Al arribar al sitio señalado, los efectivos de seguridad constataron la presencia de un automóvil marca Peugeot, modelo 206, de color gris, identificado con el dominio JXY 392. El rodado presentaba daños estructurales significativos derivados de un vuelco, quedando en una posición que evidenciaba la violencia del impacto contra el terreno. En el interior del vehículo se encontraba su único ocupante, un hombre de 44 años de edad, quien tiene su domicilio fijado en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. El personal policial procedió de inmediato a realizar las tareas de resguardo del perímetro para evitar que otros conductores se vieran afectados por el vehículo siniestrado, considerando la hora temprana y las condiciones de la ruta al momento del suceso.

Durante el procedimiento de recopilación de información y peritajes preliminares, el propio protagonista del accidente brindó detalles fundamentales para esclarecer la mecánica del hecho. Según manifestó el conductor a los agentes intervinientes, el siniestro se habría producido de forma repentina debido a que se quedó dormido al volante.

Esta circunstancia provocó que perdiera el control total del rodado, el cual se desvió de su trayectoria sobre la cinta asfáltica de la Ruta Nacional N.º 64 hasta terminar volcando a un costado de la banquina. El testimonio del implicado apunta directamente al cansancio como el factor desencadenante de la pérdida de dominio del automóvil Peugeot, descartando en primera instancia la participación de otros vehículos o fallas mecánicas ajenas a su control.

Afortunadamente, y a pesar de la espectacularidad que suelen revestir los vuelcos en rutas nacionales, el ciudadano de 44 años se encontraba en buen estado de salud y no presentaba lesiones de gravedad que pusieran en riesgo su vida. Tras verificar su integridad física, el personal de la Comisaría de Los Altos procedió a labrar las actuaciones correspondientes y a completar el protocolo administrativo de rigor para estos casos.

El incidente sirve como un recordatorio de los peligros de la fatiga en la conducción, especialmente en tramos críticos durante las primeras horas del día. Las autoridades finalizaron las tareas en el lugar una vez garantizada la seguridad del tránsito y el registro oficial de lo acontecido, quedando el expediente bajo la órbita de la dependencia policial interviniente.