Tragedia en La Cébila: murió una de las mujeres heridas en el choque frontal

El grave accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 60, en el departamento Pomán, sumó una consecuencia fatal con la confirmación del fallecimiento de una de las víctimas que permanecía internada tras el choque frontal registrado días atrás en la denominada Curva de las Golondrinas, en la zona de La Cébila.

La víctima fue identificada como Liliana del Valle Flores, de 40 años, quien viajaba en el automóvil Fiat Cronos y desde el primer momento había sido señalada como una de las personas con lesiones de mayor gravedad producto del impacto. La noticia generó conmoción luego de varios días de incertidumbre sobre la evolución de los heridos.

El siniestro había ocurrido durante la noche del domingo pasado y provocó un importante despliegue de efectivos policiales, personal sanitario, bomberos y peritos judiciales, quienes trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y determinar las circunstancias del hecho. La muerte de Flores transforma el episodio en una tragedia aún mayor y vuelve a poner el foco sobre la peligrosidad de ese tramo de la ruta, donde el choque frontal entre los dos vehículos dejó severas consecuencias para todos sus ocupantes.

El choque en la Curva de las Golondrinas

El accidente se produjo sobre la Ruta Nacional N° 60, a la altura de la conocida Curva de las Golondrinas. Allí, por causas que continúan siendo materia de investigación, una camioneta Renault Duster y un automóvil Fiat Cronos colisionaron de frente.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, el siniestro se habría desencadenado cuando uno de los vehículos realizó una maniobra de sobrepaso a un colectivo que circulaba por la ruta. Según indicaron testigos, al intentar regresar a su carril, el conductor no logró evitar el impacto con el rodado que circulaba en sentido contrario. La violencia del choque obligó a una rápida intervención de los equipos de emergencia. Todos los ocupantes de ambos vehículos sufrieron lesiones de distinta consideración y debieron ser trasladados para recibir atención médica inmediata.

El episodio generó escenas de extrema tensión y preocupación debido al número de personas involucradas y a la gravedad de las heridas sufridas por varias de ellas.

Quiénes viajaban en los vehículos

En la camioneta Renault Duster viajaban seis personas. El vehículo era conducido por Pablo Daniel Vázquez Muñoz, de 29 años, quien estaba acompañado por:

Reina del Valle Muñoz , de 37 años.

, de 37 años. Ana Reynoso .

. Daiana Elizabeth Rodríguez , de 20 años.

, de 20 años. Florencia Rasjido , de 18 años.

, de 18 años. Una bebé de seis meses de vida.

Por su parte, el automóvil Fiat Cronos era conducido por Favio Luis Centeno, de 33 años. Junto a él viajaban:

Silvina Paola Vassia , de 52 años.

, de 52 años. Macarena Nicole Leiva , de 30 años.

, de 30 años. Liliana del Valle Flores , de 40 años.

, de 40 años. Milagros Bulacios, de 21 años.

Tras el impacto, todas las personas involucradas debieron recibir asistencia médica y posteriormente fueron derivadas a distintos centros de salud debido a la magnitud de las lesiones. Hasta el momento, oficialmente no se brindaron precisiones sobre el estado actual del resto de las víctimas.

Investigación abierta y conmoción por la tragedia

Con el fallecimiento de Liliana Flores, la investigación sobre las causas del siniestro adquiere una dimensión aún más delicada. Las pericias intentan reconstruir con exactitud la mecánica del choque y determinar las responsabilidades correspondientes.

El hecho había provocado una fuerte movilización de recursos de emergencia en la zona, tanto por la complejidad del operativo como por la cantidad de personas afectadas. Bomberos, policías y profesionales de la salud trabajaron durante horas para rescatar a los ocupantes de los vehículos y asistir a los heridos.