Investigan el presunto homicidio de una mujer en La Chacarita

Un presunto homicidio conmociona a la ciudad Capital. Una mujer de 61 años fue encontrada sin vida en la noche de este domingo en una vivienda ubicada sobre calle Carlos de la Vega al 400, en el barrio La Chacarita.

De acuerdo con la información oficial, alrededor de las 20:10, efectivos de la Comisaría Tercera acudieron al domicilio tras un llamado al SAE-911. En el lugar se entrevistaron con una mujer, quien manifestó haber encontrado a su tía aparentemente sin vida en el interior de la vivienda.

Ante la situación, se convocó a personal de la División Homicidios e Investigaciones, peritos de la Dirección General de Criminalística y sumariantes del Precinto Judicial N.º 3, quienes realizaron las primeras tareas investigativas y confirmaron el fallecimiento de la mujer.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron a La Unión que el principal sospechoso es el hijo de la víctima, un joven de 22 años de apellido Tula, quien fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, a cargo de la fiscal Jésica Miranda.

La fiscal dispuso una serie de medidas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, mientras continúan las pericias criminalísticas y la recolección de pruebas.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente la causa de la muerte ni la calificación legal del hecho, por lo que la investigación permanece en pleno desarrollo.