Jinetes de la Virgen del Valle: máxima precaución en el tránsito por las rutas

En el marco de las Festividades Marianas de Abril que van a dar comienzo mañana sábado la Policía de la Provincia llama a la comunidad a extremar las medidas de precaución ante la presencia de agrupaciones gauchas y jinetes que se desplazan por rutas nacionales y provinciales hacia esta ciudad Capital.

Según informó la Jefatura de Policía, las columnas de peregrinos comenzaron su desplazamiento desde distintos puntos de la provincia, avanzando hacia la capital catamarqueña en una expresión de profunda devoción a Nuestra Madre del Valle. Frente a este escenario, las autoridades solicitaron la colaboración de conductores y jinetes con el objetivo de evitar incidentes y garantizar un tránsito seguro durante la peregrinación.

Recomendaciones para automovilistas ante el paso de los jinetes

La fuerza policial remarcó especialmente la necesidad de que quienes circulan en vehículos adopten una conducta prudente en los sectores donde se detecte la presencia de cabalgatas.

Entre las principales recomendaciones dirigidas a los conductores, se destacan:

No tocar bocina , debido a que el sonido podría asustar a los animales y generar situaciones de riesgo.

, debido a que el sonido podría y generar situaciones de riesgo. Evitar circular por los lugares donde observen concentración de jinetes a caballo , a fin de reducir la posibilidad de maniobras bruscas o congestión vehicular.

, a fin de reducir la posibilidad de maniobras bruscas o congestión vehicular. No poner en riesgo su seguridad ni la de los jinetes, manteniendo una conducción responsable y atenta a las condiciones del entorno.

El pedido de las autoridades se sustenta en el aumento del flujo de peregrinos ecuestres sobre corredores viales clave, donde la convivencia entre vehículos y animales exige máxima atención y respeto mutuo.

Pautas para los peregrinos a caballo

La Jefatura de Policía también difundió una serie de recomendaciones específicas para los jinetes que participan de la manifestación de fe, con el fin de ordenar el desplazamiento y minimizar riesgos durante el trayecto.

Las indicaciones oficiales incluyen:

Respetar las señales de tránsito en todo momento.

en todo momento. Utilizar chalecos reflectantes o elementos luminosos , especialmente cuando la marcha se realice durante el amanecer, el atardecer o la noche .

, especialmente cuando la marcha se realice durante . Circular siempre en el sentido del tránsito , ocupando preferentemente la banquina o el extremo derecho de la calzada .

, ocupando preferentemente . Cabalgar en fila, evitando la formación de grupos compactos que ocupen todo el carril.

Estas pautas buscan mejorar la visibilidad de los peregrinos y favorecer una circulación más ordenada, sobre todo en rutas donde el tránsito vehicular mantiene un caudal constante.

Alerta sobre Ruta Nacional 38

En paralelo, Vialidad Nacional emitió una advertencia puntual por la presencia de peregrinos desplazándose a caballo en dirección a la capital provincial. El organismo indicó que se debe transitar con suma precaución por la Ruta Nacional 38, particularmente en el tramo comprendido entre el final de Avenida de Circunvalación y La Merced, donde se registra el paso de las columnas de jinetes.

En ese sector, las recomendaciones son concretas:

Reducir la velocidad habitual

Guardar la distancia necesaria al momento de realizar sobrepasos

Mantener una conducción atenta y preventiva

La advertencia apunta a uno de los accesos más transitados hacia la capital, por lo que se insistió en la necesidad de reforzar la prudencia para evitar siniestros.

Un operativo preventivo en el camino de la fe

El desplazamiento de agrupaciones gauchas y jinetes hacia la Capital se inscribe en una de las expresiones tradicionales de las Festividades Marianas, que cada año movilizan a fieles provenientes de distintos puntos del territorio provincial.

En ese contexto, tanto la Policía de la Provincia como Vialidad Nacional coincidieron en la importancia de la prevención y la convivencia vial responsable para acompañar una manifestación religiosa que convoca a numerosos peregrinos.

El mensaje oficial pone el foco en la necesidad de que conductores y jinetes compartan el espacio público con responsabilidad, respetando las normas y priorizando la seguridad en cada tramo del recorrido hacia la Capital.