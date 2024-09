Juicio contra Elpidio Guaraz: Tras un cuarto intermedio, se escuchará a los dos últimos testigos

En el juicio oral que tiene imputado a Elpidio Guaraz, se pasó a un cuarto intermedio para la tarde de hoy en la octava audiencia del debate. Guaraz ocupa el banquillo de los acusados por abuso sexual y fraude a la administración. Por tratarse de un delito de instancia privada, con relación a la agresión sexual, el debate se desarrolla a puertas cerradas.

La medida la resolvió el tribunal a raíz que durante la mañana la querella y la fiscalía hicieron un planteo a los jueces manifestando su preocupación y hasta sentirse amenazados por la actitud del imputado quién en la audiencia de ayer jueves los habría filmado y tomado fotografías mientras declaraban los testigos.

Ante el planteo de la fiscalía, a la que adhirió la querella, la defensa de Guaraz que es representada por el Dr. Luciano Rojas, se expidió al respecto y solicitó el apartamiento del fiscal.

Tras un extenso cuarto intermedio, los jueces Fernando Esteban, Silvio Martoccia y Miguel Ángel Lozano resolvieron no hacer lugar al planteo de la defensa y pasó a un cuarto intermedio para la tarde de hoy para escuchar a los dos últimos testigos citados para el debate.

Posiblemente, la próxima semana se lleve a cabo la instancia de alegatos.

“La conducta que ellos le atribuyen a Guaraz no es de gravedad”

Así se expresó en declaraciones radicales el Dr. Rojas quien representa la defensa de Elpidio Guaraz sobre el polémico planteo que realizaron la fiscalía y la querella, apuntando que el imputado trató de intimarlos al sacarles fotos y videos durante la audiencia del jueves.

“No me consta. Me parece que de igual manera la conducta que ellos le atribuyen a mi representado no tiene ninguna gravedad si hubiera sido verídica.” expresó el letrado en diálogo con Radio Valle Viejo.

En este sentido, destacó: "Ahora lo que si tiene gravedad son las manifestaciones que hizo el Ministerio Fiscal Público que de forma tendenciosa pretendió a estas fotografías asignarles un valor que claramente no lo tiene, manifestando ante el tribunal que lo hace responsable al acusado de cualquier cosa que le pudiese pasar a él y a su familia. Creo que después de estas manifestaciones el Ministerio Fiscal Público perdió toda objetividad, claramente lo ve al acusado como una persona capaz de atentar contra su integridad y la de su familia y claramente no se puede esperar ninguna objetividad", aseveró.