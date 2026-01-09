Narcotráfico en Catamarca: secuestran más de 24 kilos de marihuana y detienen a cuatro personas

Un importante operativo antidrogas llevado adelante en el departamento Santa Rosa permitió el secuestro de más de 24 kilos de marihuana y la detención de cuatro personas, en un procedimiento conjunto realizado por efectivos de la Policía de la Provincia de Catamarca y de Gendarmería Nacional Argentina. El despliegue tuvo lugar en la localidad de Los Molles y forma parte de las acciones coordinadas de control y prevención del narcotráfico en el interior provincial.

Según la información oficial, el procedimiento se concretó durante la jornada de ayer, cuando numerarios de las Divisiones Inteligencia y Canes Antinarcóticos, junto a personal del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR Santa Rosa), dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía provincial, trabajaron de manera articulada con la Dirección de Inteligencia Criminal (DIC) de Gendarmería Nacional.

En ese marco, los efectivos llevaron a cabo controles vehiculares e identificación de personas en distintos puntos estratégicos de la localidad de Los Molles, una zona considerada clave para el tránsito interdepartamental. Durante uno de estos controles, el personal policial intentó identificar a los ocupantes de dos vehículos que circulaban por el lugar.

Al advertir la presencia de las fuerzas de seguridad, los ocupantes de ambos rodados emprendieron una fuga a alta velocidad, lo que dio inicio a una persecución controlada por parte de los uniformados. El seguimiento se extendió por aproximadamente dos kilómetros, hasta que finalmente los vehículos fueron interceptados y detenidos.

En el lugar, los efectivos procedieron a inspeccionar un automóvil Renault Logan y un Chevrolet Corsa Classic, en los que se trasladaban cuatro personas: tres hombres de 27, 28 y 33 años de edad, y una mujer de 28 años. Durante la requisa de los rodados, los uniformados detectaron varios bultos sospechosos ocultos en el interior de los vehículos.

Tras una revisión minuciosa, se constató la presencia de veintidós paquetes compactados, envueltos en papel de aluminio y cinta de embalar, que contenían una sustancia vegetal de características compatibles con estupefacientes. De inmediato se dio intervención a personal especializado, que realizó la correspondiente prueba de campo.

El test arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 24,200 kilogramos. La droga fue secuestrada en su totalidad, al igual que los dos vehículos utilizados para el traslado, cuatro teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

Finalizado el procedimiento, las cuatro personas involucradas fueron detenidas y trasladadas a dependencias policiales, quedando a disposición del Juzgado Federal competente. Desde la Justicia se impartieron las medidas procesales correspondientes, mientras avanza la investigación para determinar el origen y el destino del cargamento incautado, así como la posible existencia de otras personas vinculadas a la maniobra.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron la importancia del trabajo conjunto entre la Policía provincial y Gendarmería Nacional, así como el rol clave de las tareas de inteligencia y los controles preventivos para combatir el narcotráfico en rutas y zonas rurales del interior catamarqueño. El operativo representa un nuevo golpe al tráfico ilegal de drogas y refuerza la presencia del Estado en la lucha contra este delito.