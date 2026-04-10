Juicio por jurados: 15 años de prisión por un aberrante caso de abuso sexual en FME

Un hombre fue condenado a 15 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por la convivencia preexistente con una persona menor de 18 años, luego de que la jueza directora Daniela Barrionuevo dictara la pena tras la audiencia de cesura realizada este jueves.

La resolución se conoció después de que un jurado popular lo declarara culpable en el marco de un juicio por jurados desarrollado el 27 de marzo en la ciudad Capital, instancia en la que se definió la responsabilidad penal del acusado. Con la audiencia de cesura, el proceso ingresó en la etapa de determinación del monto de la pena, donde cada una de las partes expuso su postura respecto de la sanción que debía imponerse.

La audiencia de cesura y los pedidos de las partes

Durante la audiencia realizada este jueves, la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, en representación del Ministerio Público Fiscal, solicitó una pena de 17 años de prisión. Por su parte, la querella pidió una condena de 16 años, mientras que la defensa requirió una pena de 8 años de prisión, equivalente al mínimo previsto en el Código Penal para este tipo de delito.

Los planteos de las partes dejaron expuestas tres posiciones claramente diferenciadas en torno a la extensión de la pena:

Ministerio Público Fiscal: 17 años de prisión

17 años de prisión Querella: 16 años de prisión

16 años de prisión Defensa: 8 años de prisión

Con estos pedidos sobre la mesa, la jueza directora pasó a evaluar los argumentos presentados en la audiencia, en una instancia clave posterior al veredicto de culpabilidad ya emitido por el jurado popular.

La decisión de la jueza

Luego de un cuarto intermedio, la jueza directora Daniela Barrionuevo comunicó su decisión y dictó una condena de 15 años de prisión para el acusado. La pena, según se informó, se hará efectiva una vez que quede firme, es decir, cuando la sentencia atraviese las etapas procesales correspondientes y no queden pendientes instancias recursivas que puedan modificarla.

La resolución se ubicó entre los pedidos formulados por la acusación y la defensa, estableciendo una sanción inferior a la solicitada por la Fiscalía y la querella, aunque significativamente superior al mínimo pretendido por la asistencia técnica del condenado.

El delito por el que fue declarado culpable

El hombre había sido encontrado culpable por el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por la convivencia preexistente con una persona menor de 18 años, una figura penal de especial gravedad por las circunstancias agravantes contempladas.

La audiencia de cesura funcionó como la etapa destinada exclusivamente a debatir la cuantía de la pena, luego de que la culpabilidad ya hubiera sido definida por el jurado.

La intervención del Ministerio Público Fiscal

Durante el desarrollo del debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal de la Cámara Penal N°1, Alejandro Dalla Lasta, junto a la fiscal Alejandra Antonino, quien tuvo a su cargo la investigación y llevó la causa a juicio.

La participación de ambos funcionarios marcó la continuidad entre la etapa investigativa y el juicio oral, con Antonino sosteniendo la acusación desde la investigación inicial hasta la instancia de cesura.

Con la imposición de la pena por parte de la jueza Daniela Barrionuevo, el proceso judicial sumó un nuevo capítulo tras el veredicto del jurado popular, quedando ahora la condena de 15 años de prisión sujeta a que la sentencia adquiera firmeza para su efectiva ejecución.